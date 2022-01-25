Европейский фондовый рынок рекордно просел – что происходит на бирже

Угроза эскалации конфликта между РФ и Украиной уже отразилась на фондовых биржах / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Угроза полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину уже влияет на продажи на европейских фондовых рынках.

Как сообщает Bloomberg, основной контрольный показатель акций Европы снизился в понедельник на 3%.

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Специалисты отмечают, что до этого показатель снижался так серьезно еще 26 ноября. Тогда угрозой для фондовых бирж был признал вариант "Омикрон".

"Мы думаем, что в конце концов полномасштабного конфликта не будет, но видимость низкая, и существует потенциал для быстрой эскалации", – написали стратеги JPMorgan Chase & Co. в записке клиентов.

Новый кризис больнее всего ударил по сферам досуга и путешествий – их показатели были одними из проигравших в понедельник в индексе Stoxx 600.

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Удар по курсу

Совсем недавно курс доллара показал свое максимальное значение с конца мая 2021 года. Все потому, что инвесторы предпочитают продавать украинскую гривну из-за нестабильной геополитической ситуации в стране.

При этом руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний считает, что дальнейшее развития конфликта между Украиной и Россией будет происходить как раз в экономической плоскости.

"Риски прямого вооруженного вторжения в ближайшие недели до сих пор видятся низкими. Вооруженное вторжение для России повлечет слишком большие экономические последствия, обескровив экономику. В этом просто нет экономического смысла", — говорит он.

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Ранее мы уже писали, как большая война с Россией повлияет на курс доллара в Украине, и рассказывали, как "Газпром" обостряет газовый кризис в ЕС.