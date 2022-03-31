Курс євро та злотого різко розвернувся – що відбувається з гривнею 31 березня

Курс валют в Україні різко змінився / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на 31 березня.

Про це свідчать дані офіційного сайту НБУ.

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Отже, у останній день березня курс польського злотого 6,98 грн, що на 4 копійки більше, ніж напередодні.

Єдина європейська валюта за офіційним курсом коштує 32,59 грн, що також більше, ніж 30 числа, але на цілих 17 копійок.

Натомість курс долара в Україні лишається замороженим станом на 24 лютого і становить 29,25 грн/долл.

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Курс на чорному ринку

Хоча в Україні заборонено продаж готівкової валюти, деякі громадяни у погоні за доларом звертаються до послуг чорного ринку.

Однак і там курс долара не є захмарним, а торгується в діапазоні 32-34 грн за долар, що не дуже відрізняється від зафіксованого НБУ.

Така незначна, відносно ситуації в країні, девальвація утворилася з кількох причин:

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банківська система має значний запас фінансової міцності;

у населення немає особливої потреби йти за доларом на чорний ринок, оскільки тим, хто виїхав за кордон, зручніше користуватися карткою, а решті цілком вистачає офіційної банківської системи;

НБУ зараз має значно більше можливостей, щоб перекрити відтік капіталу за кордон, ніж мав у 2014 році.

Однак наші експерти не рекомендують звертатись до послуг нелегальних спекулянтів, оскільки вони можуть легко вас надурити або продати долар за вкрай невигідним курсом.

"Сьогодні" також писали, чому низький курс долара в Росії лише погіршить життя її громадян і розповідали, який курс долара встановили українські банки.