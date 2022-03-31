Курс евро и злотого резко развернулся – что происходит с гривней 31 марта

Курс валют в Украине резко изменился / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на 31 марта.
Об этом свидетельствуют данные официального сайта НБУ.
Итак, в последний день марта курс польского злотого составляет 6,98 грн, что на 4 копейки больше, чем накануне.
Единая европейская валюта по официальному курсу стоит 32,59 грн, что также больше, чем 30 числа, но на целых 17 копеек.
Курс доллара в Украине остается замороженным по состоянию на 24 февраля и составляет 29,25 грн/долл.
Курс на черном рынке
Хотя в Украине запрещена продажа наличной валюты, некоторые граждане в погоне за долларом обращаются к услугам черного рынка.
Однако и там курс доллара не заоблачный, а торгуется в диапазоне 32-34 грн за доллар, что не очень отличается от зафиксированного НБУ.
Такая незначительная, в отличие от ситуации в стране, девальвация образовалась по нескольким причинам:
- банковская система имеет большой запас финансовой прочности;
- у населения нет особой необходимости идти за долларом на черный рынок, поскольку тем, кто выехал за границу, удобнее пользоваться картой, а остальным вполне хватает официальной банковской системы;
- у НБУ сейчас гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу, чем было в 2014 году.
Однако наши эксперты не рекомендуют обращаться к услугам нелегальных спекулянтов, поскольку они могут вас легко обмануть или продать доллар по крайне невыгодному курсу.
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