Курс долара застиг, але над гривнею нависли загрози

Скуповувати долари поки що не рекомендують / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters
Доларом 14 липня після зростання офіційного курсу торгують на міжбанку в районі 27,32 грн. Вся активність аграріїв з продажу валюти повністю поглинається покупцями і нерезидентами, які пасивно купують валюту. У найближчі дні курс, найімовірніше, збережеться на цьому рівні, базовий торговий коридор становитиме 27,25-27,4 грн/дол.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
Ризики для гривні становлять:
- висока інфляція та ціни на енергоносії;
- перспективи нових епідеміологічних обмежень у зв'язку зі штамом "Дельта";
- можлива втрата доходів від транзиту газу;
- ймовірність ескалації воєнного конфлікту на Донбасі та на кордонах.
Позитивним фактором є перспектива отримання до кінця літа фінансової допомоги від МВФ в 2,7 млрд доларів. Також, ймовірно, ринок позитивно відреагує на кадрові призначення в НБУ.
Тим часом нерезиденти продовжують виходити з ОВДП в зв'язку з високою інфляцією і низькою (недостатньою за рівнем ризиків) прибутковістю гривневих державних облігацій. Наприклад, з початку липня нерезиденти вивели 1,6 млрд гривень з ОВДП.
"Ці кошти спрямовані на купівлю валюти, але в невеликих обсягах, щоб не зірвати курс гривні в сильну девальвацію. Своєю чергою нерезиденти майже повністю зупинили купівлю держоблігацій. На аукціоні у вівторок було залучено 9,8 млрд гривень", – зазначив експерт.
Нагадаємо, раніше в НБУ знайшли заміну Дмитру Сологубу – новим заступником глави регулятора призначено Сергія Ніколайчука.
А про те, що буде з курсом гривні в середньостроковій перспективі й чи варто запасатися валютою, дивіться в сюжеті:
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