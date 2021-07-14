Курс доллара застыл, но над гривней нависли угрозы

Что происходит с курсом на межбанке и какие перспективы у украинской валюты, рассказал финансовый аналитик

Скупать доллары пока не рекомендуют / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 14 июля после роста официального курса торгуется на межбанке в районе 27,32 грн. Вся активность аграриев по продаже валюты полностью поглощается покупателями и нерезидентами, которые пассивно покупают валюту. В ближайшие дни курс, скорее всего, сохранится на этом уровне, базовый торговый коридор составит 27,25-27,4 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Риски для гривни представляют:

высокая инфляция и цены на энергоносители;

и цены на энергоносители; перспективы новых эпидемиологических ограничений в связи с штаммом "Дельта";

возможная потеря доходов от транзита газа;

вероятность эскалации военного конфликта на Донбассе и на границах.

Позитивным фактором выступает перспектива получения до конца лета финансовой помощи от МВФ в 2,7 млрд долларов. Также, вероятно, рынок позитивно отреагирует на кадровые назначения в НБУ.

Тем временем нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ в связи с высокой инфляцией и низкой (недостаточной относительно уровня рисков) доходностью гривневых государственных облигаций. Так, с начала июля нерезиденты вывели 1,6 млрд гривен из ОВГЗ.

"Эти средства направлены на покупку валюты, но в небольших объемах, чтобы не сорвать курс гривни в сильную девальвацию. В свою очередь нерезиденты почти полностью приостановили покупки гособлигаций. На аукционе во вторник было привлечено 9,8 млрд гривен", – отметил эксперт.

Напомним, ранее в НБУ нашли замену Дмитрию Сологубу – новым заместителем главы регулятора назначен Сергей Николайчук.

А о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете: