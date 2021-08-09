Курс біткоїна злетів до рекорду з травня

Головна криптовалюта різко подорожчала, але не втрималася на локальному піку – на ринку почалася невелика корекція

Біткоїн знову переживає падіння / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс біткоїна, який днями досяг двомісячного максимуму, не зупинив зростання. 8 серпня головна криптовалюта піднімалася до 45 тис. доларів. Це рекорд з 18 травня, тобто майже за три місяці.

За даними Прайм, на найбільшій за обсягом торгів біржі Binance біткоїн досягав позначки в 45,31 тис. доларів. Втім, за даними CoinDesk (вираховує середню ціну за кількома біржами), біткоїн зростав до 45,21 тис. доларів.

Вранці 9 серпня курс головною криптовалюта трохи відкотився. Біткоїн торгувався по 43,47 тис. доларів при капіталізації вище 800 млрд доларів.

Біткоїн досяг рекорду майже за три місяці

Чому подорожчав біткоїн

Інвестори в біткоїн чекають публікації звіту по ринку праці США, який вийде 11 серпня. На думку аналітиків, в ньому буде інформація про зростання інфляції в липні ще на 0,5%. Вважається, що попит на біткоїн зростає, коли підвищується інфляція.

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При цьому технічний директор Bitfinex Паоло Ардоіно упевнений: недавня турбулентність на ринку криптовалют ще не вщухла. Обвалити курс криптовалюти можуть новини про регулювання крипторинку в США. Законопроект, що пропонує ввести звітність про транзакції з криптовалютами та їхнє оподаткування, вже проходить через Конгрес.

Нагадаємо:

на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80% ;

; після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїна обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

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