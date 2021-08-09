Курс биткоина взлетел до рекорда с мая

Главная криптовалюта резко подорожала, но не удержалась на локальном пике – на рынке началась небольшая коррекция

Біткоїн виріс у ціні / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс биткоина, который на днях достиг двухмесячного максимума, не остановил рост. В ночь с 8 на 9 августа главная криптовалюта поднималась до 45 тыс. долларов. Это рекорд с 18 мая, то есть почти за три месяца.

По данным Прайм, на крупнейшей по объему торгов бирже Binance биткоин достигал отметки в 45,31 тыс. долларов. Впрочем, по данным CoinDesk (высчитывает среднюю цену по нескольким биржам), биткоин поднимался до 45,21 тыс. долларов.

Утром 9 августа курс главной криптовалюты немного откатился. Биткоин торговался по 43,47 тыс. долларов при капитализации выше 800 млрд долларов.

Биткоин достиг рекорда почти за три месяца

Почему подорожал биткоин

Инвесторы в биткоин ждут публикации отчета по рынку труда США, который выйдет 11 августа. По мнению аналитиков, в нем будет информация о росте инфляции в июле еще на 0,5%. Считается, что спрос на биткоин растет, когда повышается инфляция.

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При этом технический директор Bitfinex Паоло Ардоино уверен: недавняя турбулентность на рынке криптовалют еще не утихла. Обвалить курс криптовалюты могут новости о регулировании крипторынка в США. Законопроект, который предлагает ввести отчетность о транзакциях с криптовалютами и их налогообложение, уже проходит через Конгресс.

Напомним:

в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

недавно биткоину предрекали обвал еще на 80% ;

; после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

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