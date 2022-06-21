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Криза поглиблюється? Скільки коштує бензин на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Уляна Лебич
21 червня, 15:39
Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

На українських АЗС стабілізувалася ситуація з автогазом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

21 червня на українських АЗС спостерігається тотальний дефіцит бензину А-92, натомість автогаз та А-95 є майже скрізь. Водночас вартість деяких видів бензину 19-20 червня впала.

Про це свідчать дані AutoRia.

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Зокрема, 21 червня середня вартість А-95+ на українських АЗС становить 51,56 грн (18 червня була 52 грн), А-95 — 50,76 грн (18 червня — 50,77 грн), А-92 — 51,50 грн, ДП — 56,58 грн (18 червня — 56,62 грн), а газу — 42,04 грн (18 червня — 42,50 грн).

Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пальногоАЗС ОККОАЗС WOGАЗС UPGАЗС Shell
А-95 +52 грн---
А-9551 грн51 грн48,90 грн50,99 грн
А-92----
ДП57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ42 грн41,97 грн37 грн43,04 грн

Питання дефіциту вирішать, попередніх цін більше не буде

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга.net" заявив, що проблема дефіциту бензину незабаром вирішиться, однак довоєнних цін на пальне чекати не доводиться.

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Нині можна бачити, як на українських АЗС зростає вартість бензину А-95, а А-92 та газу немає зовсім.

Якщо вартість пального зростає у всьому світі й коштує умовно 2 євро (62,38 грн), то і в Україні ціни 1 євро бути ніяк не може. Тож довоєнних цін очікувати не варто.

"Сьогодні" писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального і хто затримує постачання бензину в Україну.