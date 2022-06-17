На АЗС подешевело популярное топливо – что упало в цене

Рассказываем, что происходит с ценами на украинских заправках в пятницу, 17 июня

На заправках подешевел автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинские АЗС снизили стоимость автогаза в течение недели с 10 по 17 июня.

Об этом говорится в данных ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Согласно им, больше всего подешевел автомобильный газ в днепропетровской сети VostokGaz (на 3 грн/л), до 42,99 грн/л. Также снизили цены "Укргаздобычи", "Нефтек" и RLS, правда, всего на одну гривну.

В мониторинге отмечается, что уменьшение розничных цен на вид топлива обусловлено тем, что объемы его поставки выросли, а спрос сбалансировался.

Сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым почти нет очередей на заправках.

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Ситуация выглядит так:

Стоимость автогаза на АЗС 17 июня / Фото: скриншот

Тем временем средняя цена за литр бензина А-95+ составляет 52.00 грн , а литр А-95 стоит в среднем 50.77 грн. Дизельное топливо в среднем обойдется в 56.62 грн/л.

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Ситуация выглядит так:

Стоимость бензина на АЗС 17 июня / Фото: скриншот

Цены на горючее сильно возрастут

По информации Reuters, цены на горючее в мире пока не превысили "болевой порог" для водителей в крупных городах.

Все может изменить конец 2022 года, а причиной взлета цен на бензин может стать повышение цен на нефть

Издание утверждает, что водители в со всего мира, наблюдая за стремительным ростом цен на горючее, пересматривают свои бюджеты в полные баки.

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