Кризис усугубляется? Сколько стоит бензин на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

На украинских АЗС стабилизировалась ситуация с автогазом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
21 июня на украинских АЗС наблюдается тотальный дефицит бензина А-92, а автогаз и А-95 есть почти везде. Одновременно стоимость некоторых видов бензина 19-20 июня упала.
Об этом свидетельствуют данные AutoRia.
Так, 21 июня средняя стоимость А-95+ на украинских АЗС составляет 51,56 грн (18 июня была 52 грн), А-95 – 50,76 грн (18 июня – 50,77 грн), А-92 – 51,50 грн, ДТ – 56,58 грн (18 июня – 56,62 грн), а газа – 42,04 грн (18 июня – 42,50 грн).
В общем ситуация на заправках выглядит так:
|АЗС и вид топлива
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|41,97 грн
|37 грн
|43,04 грн
Вопрос дефицита решат, прежних цен больше не будет
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.net" заявил, что проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на горючее ждать не приходится.
Так, мы можем наблюдать, как на украинских АЗС растет стоимость бензина А-95, а А-92 и газа нет совсем.
Однако если стоимость горючего растет во всем мире и стоит условно 2 евро (62,38 грн), то и в Украине цены 1 евро не может быть никак. Довоенных цен ожидать не стоит.
"Сегодня" писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего и кто задерживает поставки бензина в Украину.