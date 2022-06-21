Кризис усугубляется? Сколько стоит бензин на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

На украинских АЗС стабилизировалась ситуация с автогазом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

21 июня на украинских АЗС наблюдается тотальный дефицит бензина А-92, а автогаз и А-95 есть почти везде. Одновременно стоимость некоторых видов бензина 19-20 июня упала.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

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Так, 21 июня средняя стоимость А-95+ на украинских АЗС составляет 51,56 грн (18 июня была 52 грн), А-95 – 50,76 грн (18 июня – 50,77 грн), А-92 – 51,50 грн, ДТ – 56,58 грн (18 июня – 56,62 грн), а газа – 42,04 грн (18 июня – 42,50 грн).

В общем ситуация на заправках выглядит так:

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн 41,97 грн 37 грн 43,04 грн

Вопрос дефицита решат, прежних цен больше не будет

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Лига.net" заявил, что проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на горючее ждать не приходится.

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Так, мы можем наблюдать, как на украинских АЗС растет стоимость бензина А-95, а А-92 и газа нет совсем.

Однако если стоимость горючего растет во всем мире и стоит условно 2 евро (62,38 грн), то и в Украине цены 1 евро не может быть никак. Довоенных цен ожидать не стоит.

"Сегодня" писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего и кто задерживает поставки бензина в Украину.