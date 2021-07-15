Криза минула? Бізнес в Україні передумав скорочувати штати і захотів підвищити зарплати

Бізнес поліпшив очікування / Фото: Getty Images

Економічні очікування українського бізнесу знову поліпшилися – вони падали протягом року, а з квітня перейшли до зростання. За останніми даними (на початок червня), підприємці чекають уповільнення інфляції та ослаблення девальвації гривні в наступні 12 місяців. Скорочувати штати бізнес загалом не збирається і навіть планує підвищити зарплати.

Індекс ділових очікувань зріс уже до 112,3% проти 108,4% в першому кварталі. Значення індексу понад 100% означає оптимізм. Такі результати показало опитування керівників компаній, яке провів Національний банк.

Інфляція і курс долара

Більше як 50% бізнесменів вважають, що інфляція в найближчі 12 місяців не перевищить 7,5%. В цілому в II кварталі очікувана річна інфляція становить 7,2% порівняно з 7,7% у попередньому кварталі. Водночас, за даними Держстату, нині річна інфляція значно вище – 9,5%.

Другий квартал поспіль поліпшуються очікування щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, як очікують респонденти через 12 місяців, – 28,71 грн/дол., у попередньому кварталі – 29,15 грн/дол..

Зарплати і штат

Бізнес пом'якшив очікування щодо зменшення кількості працівників на своїх підприємствах. Підприємства торгівлі, добувної промисловості та будівництва тепер навіть чекають збільшення кількості співробітників.

Залишилися високими очікування щодо зростання зарплат у наступні 12 місяців. Тільки 1% опитаних компаній були готові до зменшення зарплат (у I кварталі таких було 2%).

Кредити та інвестиції

Частка компаній, які планують залучати кредити в Україні, знову зменшилася – 36,9% порівняно з 39,3% у попередньому кварталі. Поменшало і компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 7% з 8,7%.

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Головними перешкодами для залучення нових кредитів бізнес назвав високі ставки (52,7% опитаних) і надмірні вимоги до застави (36%).

Четвертий квартал поспіль ростуть очікування іноземних інвестицій: баланс відповідей зріс до 12,3% з 10,4% у першому кварталі.

В цілому найвищі очікування у підприємств сільського господарства.

Нагадаємо, на початку 2021 року український бізнес серйозно погіршив оцінки економічного становища, а очікування були більш песимістичні. Підприємства всіх сфер очікували зростання цін від постачальників, а насамперед на сировину. Крім того, вони були налаштовані на зменшення чисельності працівників.

Раніше Верховна Рада підтримала в першому читанні "податковий" законопроєкт № 5600. За словами експертів, у ньому не враховані позиції ні бізнесу, ні місцевих громад, а тому він зашкодить підприємствам. До другого читання документ рекомендують серйозно доопрацювати: