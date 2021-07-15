Кризис миновал? Бизнес в Украине передумал сокращать штаты и захотел повысить зарплаты

Бизнес улучшил ожидания / Фото: Getty Images

Экономические ожидания украинского бизнеса снова улучшились – они падали течение года, а с апреля перешли к росту. По последним данным (на начало июня), предприниматели ждут замедления инфляции и ослабления девальвации гривни в следующие 12 месяцев. Сокращать сотрудников бизнес в общей массе не собирается и даже планирует повысить зарплаты.

Индекс деловых ожиданий вырос уже до 112,3% против 108,4% в первом квартале. Значение индекса больше 100% означает оптимизм. Такие результаты показал опрос руководителей компаний, который провел Национальный банк.

Инфляция и курс доллара

Более 50% бизнесменов считают, что инфляция в ближайшие 12 месяцев не превысит 7,5%. В целом во II квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,2% по сравнению с 7,7% в предыдущем квартале. При этом, по данным Госстата, сейчас годовая инфляция куда выше – 9,5%.

Второй квартал подряд улучшаются ожидания относительно курса гривни. Среднее значение обменного курса, респонденты ожидают через 12 месяцев, – 28,71 грн/долл. в предыдущем квартале – 29,15 грн/долл.).

Зарплаты и штат

Бизнес смягчил ожидания по уменьшению количества работников на своих предприятиях. Предприятия торговли, добывающей промышленности и строительства теперь даже ждут увеличения количества сотрудников.

Остались высокими ожидания относительно роста зарплат в следующие 12 месяцев. Только 1% опрошенных компаний были готовы к уменьшению зарплат (в I квартале таких было 2%).

Кредиты и инвестиции

Доля компаний, которые планируют привлекать кредиты в Украине, снова уменьшилась – 36,9% по сравнению с 39,3% в предыдущем квартале. Уменьшилась и доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, – до 7% с 8,7%.

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Главными препятствиями для привлечения новых кредитов бизнес назвали высокие ставки (52,7% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (36%).

Четвертый квартал подряд наблюдается растут ожидания иностранных инвестиций: баланс ответов вырос до 12,3% с 10,4% в первом квартале.

В целом самые высокие ожидания – у предприятий сельского хозяйства.

Напомним, в начале 2021 года украинский бизнес серьезно ухудшил оценки экономического положения, а ожидания были более пессимистичными. Предприятия всех сфер ожидали роста цен от поставщиков, в первую очередь на сырье. Кроме того, они были настроены на уменьшение численности работников.

Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении "налоговый" законопроект № 5600. По словам экспертов, в нем не учтены позиции ни бизнеса, ни местных общин, а потому он навредит предприятиям. Ко второму чтению документ рекомендуют серьезно доработать: