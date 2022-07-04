Кредит готівкою під час війни: які банки дають гроші у позику

Не всі банки в Україні відновили послугу кредитування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поступово українські банки повертаються до стабільної, наскільки це можливо на тих чи інших територіях, роботи. Зокрема, і в питання кредитування, яке, зауважимо, з початку війни чимало установ припинили надавати.

Тож "Сьогодні" розповість вам, як активізовується кредитування під час війни та для яких саме банків це актуально.

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Розглянемо на прикладі найбільш популярних установ

"Ощадбанк"

Кредит надається без застави та поручителів особам від 21 до 65 років, які є клієнтами "Ощадбанку" та отримують заробітну плату на картку банку. Для цього потрібен лише:

паспорт громадянина України;

ІПН;

документ про доходи та утримання з них за останні 6 місяців.

Сума грошового кредиту — від 30 тис. грн до 250 тис. грн.

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Строк кредиту — до 5 років, а процентна ставка — до 56% річних, комісія за надання кредиту — 5% від його суми.

Банк також зазначає, що процентна ставка може бути знижена до 40% за умови надання підтверджуючих документів щодо цільового використання коштів.

Фактично йдеться про те, що якщо клієнт протягом місяця після отримання кредиту надасть банку документи, що кошти пішли на покупку тих чи інших товарів (перелік яких визначений установою), то з 31-го календарного дня ставка становитиме 40% річних, а не 56%.

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Райффайзен Банк

Кредит готівкою доступний лише клієнтам, які отримують заробітну плату на картку Райффайзен Банку.

Заявку можна заповнити онлайн, а вже у відділенні підписати кредитний договір.

Сума кредиту — від 2 до 100 тис. грн.

Річна відсоткова ставка становить від 29,9% до 51,9%. Реальна річна відсоткова ставка в період акції залежить від розміру та строку кредиту та може складати від 30,4% до 60,4%.

Строк кредиту: від 6 до 13 місяців.

Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на офіційному сайті.

IdeaBank

Погодження на кредит розміром максимум до 57,5 тис. грн відбувається за 30 хв. Заявку можна подати як онлайн, так і у відділеннях банку. Для цього потрібно мати при собі паспорт та ІПН.

Наразі установа пропонує три різних варіанти кредитування, які відрізняються деякими характеристиками, детальніше про кожен з них ви можете прочитати на офіційномусайті.

Строк кредитування — до 36 місяців.

Ukrsibbank

Банк надає кредит особам віком від 21 до 65 років, які є громадянами України або її резидентами на суму до 300 тис. грн. Установа висуває також таккі умови:

наявність у паспорті відмітки про діючу реєстрацію. Якщо у клієнта тимчасова реєстрація, оформлення кредиту можливо за умови, що строк кредитування не перевищує дату закінчення тимчасової реєстрації;

для суми кредиту від 50 тис грн – обов'язково офіційне працевлаштування;

стаж роботи: менше 3 місяців на останньому місці роботи при сумі кредиту до 50 000 грн, не менше 6 місяців на останньому місці роботи при сумі кредиту від 50 000 грн; для клієнтів-фізичих осіб підприємців реєстрація не менше 6 місяців.

Реальна річна процентна ставка — від 49,98% до 108,71%.

Щомісячна комісія — від 2,3% до 3,8% в залежності від суми кредиту та наявності добровільного страхування позичальника.

Детальніше про умови кредитування ви можете дізнатися на офіційному сайті.

У ПриватБанку та ПУМБ послугу кредитування готівкою поки не відновили, однак обіцяють зробити це найближчим часом.

Зауважимо також, що журналісти "Сьогодні" телефонували до деяких українських банків та дізнавалися щодо відновлення програм кредитування. Відповідь однозначна: послугу найближчим часом запустять знову, тож для того, аби бути в курсі оновлень, слідкуйте за новинами того банку, клієнтом якого ви є.

Банки відновили популярну послугу

Monobank запровадив перекази в доларах та євро з картки на картку без конвертації в гривню, однак є умова — така послуга доступна лише близьким родичам. Відправляти гроші в іноземній валюті можна також і у ПриватБанку та Ощадбанку.

Переказ обов'язково має проводитися у валюті картки, в іншому випадку гроші надійдуть на гривневий рахунок отримувача. Тобто не можна перевести євро на доларову картку та навпаки.

Більш детальну інформацію про це ви можете знайти у нашому матеріалі.