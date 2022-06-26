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Украинцам массово блокируют денежные переводы: что происходит

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 июня, 16:14
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Клиенты разных украинских банков жалуются на то, что переводы существенно задерживаются
На счета клиентов украинских банков не засчитывают международные переводы
На счета клиентов украинских банков не засчитывают международные переводы / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время клиенты украинских банков начали испытывать неудобства, связанные с платежными системами и денежными переводами.

Редакция "Сегодня" собрала отзывы пользователей на сайте "Минфин" и узнала, с чем могут быть связаны проблемы украинцев, осуществивших перевод средств.

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Клиент ПриватБанка 25 июня выполнил перевод денег из США с помощью сервиса MoneyGram. Банк деньги получил, но их не засчитали на банковский счет. Денежные средства предназначались для закупки помощи украинским военным.

В финансовом учреждении отметили, что система автоматически заблокировала перевод MoneyGram. После обработки заявки на разблокировку деньги можно получить через Приват24, терминал самообслуживания, в банкомате или отделении ПриватБанка.

Некоторые украинцы столкнулись с проблемами еще раньше. В частности, 31 мая клиентка Ощадбанка должна была получить SWIFT-перевод в долларах. Операция осуществлялась в валюте через Wise на валютную карту в украинском банке, однако спустя две недели деньги так и не поступили на счет. Впоследствии выяснилось, что платеж заморожен, а деньги теперь на счету в американском центробанке.

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Как сообщили в службе поддержки Ощадбанка, существуют задержки с зачислением платежей через систему SWIFT. Подробно разобраться в ситуации должен Национальный банк Украины и предоставить разъяснение банкам и их клиентам.

Аналогичная проблема возникла у клиентки ПриватБанка, которая должна была получить деньги еще 8 июня, но по состоянию на 25 июня их так и не засчитали. Транзакция прошла, но деньги вернули на счет главного банка США. Медленную обработку переводов через Payoneer заметили и клиенты Monobank.

В чем может быть проблема?

Как объяснил соучредитель Monobank Олег Гороховский, в последнее время клиенты украинских банков имели проблемы с отправкой переводов на карты Mastercard других банков. Это может быть связано с гарантийными депозитами покрытия таких операций в платежных системах.

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"Объемы операций после начала войны значительно выросли, а отправить валюту на дополнительное покрытие банки не могут", – заметил он.

В частности, ПриватБанк и Ощадбанк регулярно упираются в 26-часовой лимит от Mastercard, который устанавливают в зависимости от величины гарантийного депозита. Пока представители украинских банков пытаются договориться о прямых переводах, в обход платежных систем.

Особенности SWIFT-переводов

Международные банковские переводы SWIFT являются системой платежей и передачей информации между финансовыми учреждениями в большинстве стран. Участниками сети есть более 11 тыс. банков и других организаций. Система существует почти 50 лет и отличается безопасностью переводов.

Однако за гарантию безопасности приходится платить временем. Особенность SWIFT заключается в достаточно продолжительных процедурах проверок, которые могут занимать до 5 рабочих дней или больше. Если к переводу привлечены банки-посредники, это дополнительно влияет на продолжительность операции.

Исходную валюту из одного банка перед получением в другом банке конвертируют в валюту назначения. Иногда происходит двойная конвертация, влияющая на размер конечной суммы.

В то же время с 1 апреля при осуществлении в системе переводов на армию или оплату лечения отменили комиссию. До 30 сентября 2022 года также предусмотрено 0% комиссии при зачислениях платежей на карту для выплат в гривнях.

"Сегодня" раньше сравнивали, как быстрее и дешевле отправить деньги – с помощью SWIFT или Western Union, а также рассказывали, как "Тинькофф" ворует переводы россиянам и оставляет клиентов без денег.

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