Кредит наличными во время войны: какие банки дают деньги взаймы

Не все банки возобновили услугу кредитования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Постепенно украинские банки возвращаются к стабильной, по возможности на тех или иных территориях, работе. В частности, это касается и вопроса кредитования, который, заметим, с начала войны многие учреждения перестали предоставлять.

"Сегодня" расскажет вам, как активизируется кредитование во время войны и для каких именно банков это актуально.

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Рассмотрим на примере наиболее популярных учреждений.

"Ощадбанк"

Кредит предоставляется без залога и поручителей лицам от 21 до 65 лет, которые есть клиентами "Ощадбанка" и получают заработную плату на карту банка. Для этого требуется только:

паспорт гражданина Украины;

ИНН;

документ о доходах и удержании из них за последние 6 месяцев.

Сумма денежного кредита — от 30 тыс. грн до 250 тыс. грн.

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Срок кредита — до 5 лет, а процентная ставка — до 56% годовых, комиссия за предоставление кредита — 5% от его суммы.

Банк также отмечает, что процентная ставка может быть снижена до 40% при предоставлении подтверждающих документов относительно целевого использования средств.

Фактически речь идет о том, что если клиент в течение месяца после получения кредита предоставит банку документы, которые пошли на покупку тех или иных товаров (перечень которых определен учреждением), то с 31-го календарного дня ставка будет составлять 40% годовых, а не 56%/

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Райффайзен Банк

Кредит наличными доступен только клиентам, получающим заработную плату на карту Райффайзен Банка.

Заявку можно заполнить в Интернете, а уже в отделении подписать кредитный договор.

Сумма кредита — от 2 до 100 тыс. грн.

Годовая процентная ставка составляет от 29,9 до 51,9%. Реальная годовая процентная ставка в период акции зависит от размера и срока кредита и может составлять от 30,4 до 60,4%.

Срок кредита — от 6 до 13 месяцев.

Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте.

IdeaBank

Согласование на кредит размером максимум до 57,5 тыс. грн происходит через 30 мин. Заявку можно подать как онлайн, так и в отделениях банка. Для этого нужно иметь при себе паспорт и ИНН.

В настоящее время учреждение предлагает три разных варианта кредитования, которые отличаются некоторыми характеристиками, подробнее о каждом из них вы можете прочитать на официальном сайте.

Срок кредитования — до 36 месяцев.

Ukrsibbank

Банк предоставляет кредит лицам от 21 до 65 лет, которые являются гражданами Украины или ее резидентами на сумму до 300 тыс. грн. Учреждение выдвигает также следующие условия:

наличие в паспорте отметки о действующей регистрации. Если у клиента временная регистрация, оформление кредита возможно при условии, что срок кредитования не превышает дату окончания временной регистрации;

для суммы кредита от 50 тыс грн – обязательно официальное трудоустройство;

стаж работы: менее 3 месяцев на последнем месте работы при сумме кредита до 50 000 грн, не менее 6 месяцев на последнем месте работы при сумме кредита от 50 000 грн; для клиентов-физлиц предпринимателей регистрация не менее 6 месяцев.

Реальная годовая процентная ставка — от 49,98% до 108,71%.

Ежемесячная комиссия— от 2,3% до 3,8% в зависимости от суммы кредита и наличия добровольного страхования заемщика.

Подробнее об условиях кредитования вы можете узнать на официальном сайте.

В ПриватБанке и ПУМБ услугу кредитования наличными пока не возобновили, однако обещают сделать это в ближайшее время.

Заметим также, что журналисты "Сегодня" звонили в некоторые украинские банки и узнавали о возобновлении программ кредитования. Ответ однозначен: услугу в ближайшее время запустят снова, так что для того, чтобы быть в курсе обновлений, следите за новостями того банка, клиентом которого вы являетесь.

Банки возобновили популярную услугу

Monobank внедрил переводы в долларах и евро с карты на карту без конвертации в гривню, однако есть условие — такая услуга доступна только близким родственникам. Отправлять деньги в иностранной валюте можно также и в ПриватБанке или Ощадбанке.

Перевод обязательно должен производиться в валюте карты, в противном случае деньги поступят на гривневый счет получателя. То есть нельзя перевести евро на долларовую карту и наоборот.

Более подробную информацию об этом вы можете найти в нашем материале.