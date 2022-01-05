Годують чи гальмують? Чому українська економіка опинилась в руках заробітчан

Українські заробітчани неабияк впливають на економіку держави / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація із заробітчанами не є такою простою, як може здатися на перший погляд. Одні експерти розвінчують міфи щодо їх вкладу в економічний розвиток держави, інші говорять, що трудові мігранти забезпечують масштабне вливання в економіку держави.

"Сьогодні" спробував розібратися в питанні, як українські заробітчани та їх перекази впливають на Україну в цілому.

Реклама

"Рятівне коло"

Грошові перекази від трудових мігрантів із-за кордону є масштабними вливаннями в українську економіку, їх часто називають "рятівним колом". Щорічно ці суми зростають. Обсяг переказів в Україну з-за кордону в 2017 становив 149,2 млрд грн, в 2018 – 169 млрд грн, в 2019 – 180,4 млрд грн, в 2020-му – 211,6 млрд грн.

За даними НБУ, за січень-листопад 2021 року в Україну надійшло 13 922 млн доларів, що на 29,1% більше, ніж роком раніше (10 787 млн дол). Грошові перекази в Україну за 11 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік (11 980 млн дол).

Національний банк враховував як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. За допомогою неформальних каналів протягом періоду з січня по листопад 2021 року в Україну перевели 6 574 млн дол, що на 2 419 мільйонів доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4155 млн дол).

Реклама

Думки експертів

Оцінюючи інвестиції в Україну та роль заробітчан у цьому процесі, в коментарі "Слову і Ділу" економіст Олександр Савченко зазначив, що з одного боку заробітчани забезпечують приток валюти, з іншого – було б набагато вигідніше та ефективніше для економіки країни надати заробітчанам гідні робочі місця в Україні.

"Для цього можна взяти наступні приблизні показники: заробітчани дають 10 мільярдів, а ВВП – 100 мільярдів доларів. Тобто в підсумку 10%. Що бідніша країна, то більша питома вага заробітчан. Тому це міф, що гроші заробітчан рятують економіку Україну. Радше, навпаки, руйнують Україну", — сказав експерт.

Політолог Олександр Радчук на аналітичному порталі заявив, що ці гроші дозволяють дещо підживлювати економіку України, хоча більшість із них переважно наповняє сферу торгівлі, сфери розваг та будівництва житла.

"Загрозлива ситуація із трудовою міграцією найбільш здібних громадян у найближчій і середньостроковій перспективі все ще може бути вигідною для українського уряду. Адже українці перераховують величезні кошті з-за кордону для своїх родин або відкладають зароблене, щоб невдовзі в тому чи іншому вигляді вкласти в українську економіку", — написав експерт.

В коментарі для "Сьогодні" економіст Катерина Герасимик зауважила, що перекази сьогодні — це підтримка економіки України, наповнення ринок валютою, але завтра байдужість до цього питання стане загрозою для всієї держави.

Реклама

Експерт пояснила, що процес цей штучний, а відтік робочої сили — явище небезпечне, особливо при високому рівню безробіття в державі. Згодом українці, так би мовити, облюбують для себе місце за кордоном і поступово заберуть сімʼю. Та й подекуди для наших заробітчан рівень заробітних плат не завжди є причиною міграції. Українців приваблюють за кордоном також:

відсутність суттєвих змін у податковій політиці;

питання легкості ведення бізнесу;

доступності кредитних ресурсів, іпотеки;

якісне медичне обслуговування.

"Згадаймо, скільки напередодні Нового року на кордоні з Польщею було українських заробітчан, що поверталися додому. А вʼїздили вони з грошами, які, власне, витрачатимуть в Україні, наповнюватимуть економіку своєї держави, щоб, витративши все, знову повернутися на заробітки", — говорить експерт.

Резюмуючи думки експертів, варто зазначити одне: першочергове завдання влади у цьому питанні — грамотна, цілеспрямована політика на припинення відтоку робочої сили, "відпливу умів" та повернення трудових мігрантів на свою батьківщину. Адже виїжджають на заробітки працездатне населення молодого та середнього віку. Виникає риторичне питання: хто ж тоді розбудовуватиме Україну?

Маємо і плюси

Попри вищеописане, грошові перекази багато експертів вважає позитивним чинником. Адже, як кажуть, "люди там, а гроші тут".

Ще одним позитивним чинником вважають процес, що стимулює бізнес. Працює це за схемою: люди їдуть з країни — бізнес не може знайти персонал на ті самі гроші, щоб виробляти одиницю продукції за колишньою собівартістю — в наслідок цього він залучає капітал, модернізує виробнитцво і збільшує продуктивність праці.

В цьому випадку зростає і заробітна плата і рівень технічного забезпечення.

Також позитивним моментом є і те, що українці, які повернулися додому, стають джерелом нових різних навичок. Особливо цінуються навички у сфері сучасних технологій.

Де українці хочуть працювати?

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала би до Німеччини. Ця цифра становить 47,8%.

У свою чергу до Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії – 32,4%, до Польщі – 31,3%, до Литви – 23,8%, до Словаччини – 21,8%, до Угорщини – 13,4%, до Румунії – 7,8%, до Молдови – 6,7%. До жодної з цих країн не поїхали б із такою метою 32,7% і лише 0,6% не знайшли, що сказати.

Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу до Німеччини та Австрії найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

Нагадаємо, під час свят у Польщі активізувалися шахраї, які ледь не щодня придумують нові схеми, створюють сайти, аби нажитися на довірливих людях.

Раніше ми також розповідали про зміни, які чекають на українських заробітчан з Нового року.