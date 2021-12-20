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Польща не в моді? Куди мріють виїхати українські заробітчани

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 12:18
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Товари також українці обрали би далеко не польські
Згідно з опитуванням, українці обрали би для заробітків далеко не Польщу
Згідно з опитуванням, українці обрали би для заробітків далеко не Польщу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала би до Німеччини.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

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Так, у Німеччину поїхали б 47,8% українців.

У свою чергу до Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії — 32,4%, до Польщі — 31,3%, до Литви — 23,8%, до Словаччини — 21,8%, до Угорщини — 13,4%, у Румунію – 7,8%, у Молдову – 6,7%. У жодну з цих країн не поїхали б із такою метою 32,7% і лише 0,6% не знайшли, що сказати.

Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

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На відпочинок

У разі можливості обирати між країнами Центральної Європи для подорожі та відпочинку українці частіше надавали би перевагу Німеччині (67,5%), Австрії (64%) та Чехії (63%). Далі йдуть:

  • практично з однаковим результатом Литва (52%), Польща (52%) і Словаччина (49%);
  • менше опитаних схилялися до подорожей до Угорщини (43%), Румунії (35%) та Молдови (33%).

Залежність між майновим станом опитаних, віком, місцевістю проживання та вибором країн для подорожі дуже помітна. Серед жителів міст, людей з вищим достатком та молодших за 40 років значно більше охочих подорожувати Центральною Європою.

Іноземні гості

Про готовність прийняти у себе в гостях мешканців Польщі за наявності можливостей заявили 74,3% респондентів, мешканців Німеччини – 73,6%, Чехії – 72,3%, Литви – 69%, Австрії – 67,7%, Словаччини – 66,4%, Молдови – 59%, Угорщини – 58,6%, Румунії – 53,6%.

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Нікого з цих країн не хочуть у себе бачити в гостях 7,8% опитаних, а 1,4% з відповіддю визначитись не змогли.

Товари з інших країн

Українці надають перевагу та готові рекомендувати товари з Польщі (57%), Чехії (57%), а також із Австрії (56%). Проте найбільше схвалення опитаних мають товари з Німеччини (80%).

80% — не межа, оскільки обсяг імпорту з Німеччини доволі високий (майже 5 млрд, або 9,6% загального обсягу імпорту в 2020 році).

Що за опитування

Загальнонаціональне опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети.

Найвищі зарплати в Німеччині

25% всіх актуальних вакансій для роботи в Німеччині на кадровому порталі grc.ua відкриті для ІТ-фахівців. В основному шукають співробітників з мінімальним досвідом роботи або взагалі без нього. Середня компенсація – трохи більше 60 тис. грн.

А ось розробник програмного забезпечення (Net and Node.js Software Developer) з хорошим досвідом роботи може претендувати на суму 4-4.5 тис. євро (121 тис. – 137 тис. до вирахування податків).

Що вимагають від кандидата: мінімум 4 роки досвіду в розробці, хороші знання Oracle, MS SQL і Java Script, вільна англійська та готовність до релокейту.

Зауважимо, що працівники з України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук і вибирають легшу роботу.

Раніше ми також розповідали, як насправді ставляться поляки до українців.

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