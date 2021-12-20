Польща не в моді? Куди мріють виїхати українські заробітчани

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала би до Німеччини.
Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.
Так, у Німеччину поїхали б 47,8% українців.
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У свою чергу до Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії — 32,4%, до Польщі — 31,3%, до Литви — 23,8%, до Словаччини — 21,8%, до Угорщини — 13,4%, у Румунію – 7,8%, у Молдову – 6,7%. У жодну з цих країн не поїхали б із такою метою 32,7% і лише 0,6% не знайшли, що сказати.
Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.
На відпочинок
У разі можливості обирати між країнами Центральної Європи для подорожі та відпочинку українці частіше надавали би перевагу Німеччині (67,5%), Австрії (64%) та Чехії (63%). Далі йдуть:
- практично з однаковим результатом Литва (52%), Польща (52%) і Словаччина (49%);
- менше опитаних схилялися до подорожей до Угорщини (43%), Румунії (35%) та Молдови (33%).
Залежність між майновим станом опитаних, віком, місцевістю проживання та вибором країн для подорожі дуже помітна. Серед жителів міст, людей з вищим достатком та молодших за 40 років значно більше охочих подорожувати Центральною Європою.
Іноземні гості
Про готовність прийняти у себе в гостях мешканців Польщі за наявності можливостей заявили 74,3% респондентів, мешканців Німеччини – 73,6%, Чехії – 72,3%, Литви – 69%, Австрії – 67,7%, Словаччини – 66,4%, Молдови – 59%, Угорщини – 58,6%, Румунії – 53,6%.
Нікого з цих країн не хочуть у себе бачити в гостях 7,8% опитаних, а 1,4% з відповіддю визначитись не змогли.
Товари з інших країн
Українці надають перевагу та готові рекомендувати товари з Польщі (57%), Чехії (57%), а також із Австрії (56%). Проте найбільше схвалення опитаних мають товари з Німеччини (80%).
80% — не межа, оскільки обсяг імпорту з Німеччини доволі високий (майже 5 млрд, або 9,6% загального обсягу імпорту в 2020 році).
Що за опитування
Загальнонаціональне опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети.
Найвищі зарплати в Німеччині
25% всіх актуальних вакансій для роботи в Німеччині на кадровому порталі grc.ua відкриті для ІТ-фахівців. В основному шукають співробітників з мінімальним досвідом роботи або взагалі без нього. Середня компенсація – трохи більше 60 тис. грн.
А ось розробник програмного забезпечення (Net and Node.js Software Developer) з хорошим досвідом роботи може претендувати на суму 4-4.5 тис. євро (121 тис. – 137 тис. до вирахування податків).
Що вимагають від кандидата: мінімум 4 роки досвіду в розробці, хороші знання Oracle, MS SQL і Java Script, вільна англійська та готовність до релокейту.
Зауважимо, що працівники з України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук і вибирають легшу роботу.
Раніше ми також розповідали, як насправді ставляться поляки до українців.