Кормят или тормозят? Почему украинская экономика оказалась в руках заробитчан

Украинские заробитчане оказывают большое влияние на экономику государства / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с украинскими работниками за рубежом не так проста, как может показаться на первый взгляд. Одни эксперты развенчивают мифы по поводу их вклада в экономическое развитие государства, другие говорят, что трудовые мигранты обеспечивают масштабное вливание средств в экономику страны.

"Сегодня" попытался разобраться в вопросе, как украинские заробитчане и их денежные переводы влияют на Украину в целом.

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"Спасательный круг"

Денежные переводы от трудовых мигрантов из-за границы являются масштабными вливаниями в украинскую экономику, их часто называют спасательным кругом. Ежегодно эти суммы растут. Объем переводов в Украину из-за границы в 2017 году составлял 149,2 млрд грн , в 2018-м – 169 млрд грн , в 2019-м – 180,4 млрд грн , в 2020-м – 211,6 млрд грн.

По данным НБУ, за январь — ноябрь 2021 года в Украину поступило 13 922 млн долларов, что на 29,1% больше, чем годом ранее (10 787 млн долл). Денежные переводы в Украину за 11 месяцев превысили поступления за весь 2020 год (11,98 млрд долл).

Национальный банк учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. С помощью неформальных каналов в течение периода с января по ноябрь 2021 в Украину перевели 6574 млн долл, что на 2419 миллионов долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4155 млн долл).

Мнения экспертов

Оценивая денежные поступления в Украину и роль работников за границей в инвестировании, в комментарии "Слову и Делу" экономист Александр Савченко отметил, что, с одной стороны, заробитчане обеспечивают приток валюты, с другой – было бы гораздо выгоднее и эффективнее для экономики страны предоставить работникам достойные рабочие места в Украине.

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"Для этого можно взять следующие приблизительные показатели: заробитчане дают 10 миллиардов, а ВВП – 100 миллиардов долларов. То есть в итоге 10%. Чем беднее страна, тем больше значение заробитчан. Поэтому это миф, что их деньги спасают экономику Украины. Скорее, напротив, разрушают Украину", — сказал эксперт.

Политолог Александр Радчук на аналитическом портале заявил, что эти деньги позволяют несколько подпитывать экономику Украины, хотя большинство из них преимущественно наполняет сферу торговли, сферы развлечений и строительства жилья.

"Угрожающая ситуация с трудовой миграцией наиболее способных граждан в ближайшей и среднесрочной перспективе все еще может быть выгодной для украинского правительства. Ведь украинцы перечисляют огромные средства из-за границы для своих семей или откладывают заработанное, чтобы вскоре в том или ином виде вложить в украинскую экономику ", — написал эксперт.

В комментарии для "Сегодня" экономист Екатерина Герасимик заметила, что переводы сегодня — это поддержка экономики Украины, наполнение рынок валютой, но завтра безразличие к этому вопросу станет угрозой всему государству.

Эксперт объяснила, что данный процесс искусственный, а отток рабочей силы — явление опасное, особенно при высоком уровне безработицы в государстве. Впоследствии украинцы, так сказать, облюбуют для себя место за границей и постепенно заберут семью. Да и для наших работников уровень заработной платы не всегда является причиной миграции. Украинцев привлекают за границей также:

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отсутствие существенных изменений в налоговой политике;

вопросы легкости ведения бизнеса;

доступности кредитных ресурсов, ипотеки;

качественное медицинское обслуживание.

"Вспомним, сколько накануне Нового года на границе с Польшей было возвращавшихся домой украинских заробитчан. А приехали они с деньгами, которые, собственно, будут тратить в Украине, будут наполнять экономику своего государства, чтобы, потратив все, снова вернуться на заработки", — говорит эксперт.

Резюмируя мнения экспертов, следует отметить одно: первоочередная задача власти в этом вопросе — грамотная, целенаправленная политика на прекращение оттока рабочей силы, "утечки умов" и возвращение трудовых мигрантов на свою родину. Ведь выезжают на заработки трудоспособное население молодого и среднего возраста. Возникает риторический вопрос: кто же будет тогда строить Украину?

Имеем и плюсы

Несмотря на вышеописанное, денежные переводы многие эксперты считают положительным фактором. Ведь, как говорится,"люди там, а деньги здесь".

Еще одним позитивным фактором считают процесс, стимулирующий бизнес. Работает это по схеме: люди уезжают из страны — бизнес не может найти персонал на те же деньги, чтобы производить единицу продукции по прежней себестоимости — в следствие этого он привлекает капитал, модернизирует производство и увеличивает производительность труда.

В этом случае растет и заработная плата и уровень технического обеспечения.

Также положительным моментом является и то, что украинцы, вернувшиеся домой, становятся источником новых различных навыков. Особенно ценятся навыки в сфере современных технологий.

Где украинцы хотят работать?

На временную или постоянную работу почти половина украинцев поехала бы в Германию. Данная цифра составляет 47,8%.

В свою очередь в Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию – 32,4%, в Польшу – 31,3%, в Литву – 23,8%, в Словакию – 21,8%, в Венгрию – 13,4%, в Румынию – 7,8%, в Молдову – 6,7% . Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и только 0,6% не нашли, что сказать.

В целом мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.

Напомним, во время праздников в Польше активизировались мошенники, которые ежедневно придумывают новые схемы, создают сайты, чтобы нажиться на доверчивых людях.

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