Конкурент АТБ виходить на наш ринок: чим Lidl завоює українців

Чим супермаркет кращий за дискаунтера / Фото: Getty Images, Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Супермаркети пропонують своїм клієнтам більший вибір товарів та інших послуг, аніж дискаунтер.

Про це розповів у своєму блозі на сайті мережі SPAR Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

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Він навів приклад один з відомих українських супермаркетів і сказав, що у супермаркетах:

більший вибір товарів (зокрема відомих національних брендів);

розширена зону фруктів-овочів;

висока стабільна якість;

унікальні фреш-категорії (власне виробництво кулінарії, випічки, кондитерських виробів, копченостей, фаст-фуду тощо);

додаткові сервіси (можливість отримати консультацію, перекусити на місці, обслуговування з-за вітрин, ...).

Також супермаркети мають якісні товари ВТМ та власного імпорту, затишну атмосферу всередині закладу, унікальні екстер'єри та інтер'єри. Проте буде вони дорожчі за дискаунтери.

Переваги дискаунтера

Серед переваг дискаунтера варто виділити:

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швидкість;

низька ціна;

широкий вибір товарів ВТМ.

Його основний недолік — це обмежений асортимент і сервіс.

Дискаунтер пропонує швидкість, низьку ціну, широкий вибір товарів ВТМ, проте має обмежений асортимент і сервіс. Кожній цільовій аудиторії підійде різний формат торговельного закладу, а часто – обидва: покупці регулярно відвідують і супермаркети, і дискаунтери.

Хто головний конкурент Lidl

Бізнес-модель Lidl у 90-х намагалися копіювати дніпропетровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун та Сергій Тарасюк. Вони продавали товари на палетах, а замість комфорту покупцям пропонували низькі ціни. Але у них подібне не спрацювало – довелося обладнати стелажі та сортувати товари для зручності покупців.

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Найбільша українська мережа АТБ налічує понад 1200 магазинів. Вона багато років працювала у форматі дискаунтера, але з ширшим асортиментом. Проте останнім часом компанія почала міняти концепцію – з'явилися сучасні "чорні" магазини. Також вона працює над поліпшенням магазинів та власних товарів.

Нагадаємо, що запорукою успіху для європейського дискаунтера є товари власної торгової марки, так звані ВТМ. Займають вони орієнтовно 65% від усіх товарів.

Раніше ми розповідали, які зарплати пропонує своїм працівникам Lidl.