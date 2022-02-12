Конкурент АТБ выходит на наш рынок: чем Lidl завоюет украинцев

Чем супермаркет лучше дискаунтера / Фото: Getty Images, Wikipedia, Коллаж: Сегодня
Супермаркеты предлагают своим клиентам больший выбор товаров и других услуг, нежели дискаунтер.
Об этом рассказал в своем блоге на сайте сети SPAR Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.
Он привел пример один из известных украинских супермаркетов и сказал, что в супермаркетах:
- больший выбор товаров (в том числе известных национальных брендов);
- расширенная зона фруктов-овощей;
- высокое стабильное качество;
- уникальные фреш-категории (собственно производство кулинарии, выпечки, кондитерских изделий, копченостей, фаст-фуда и т.п.);
- дополнительные сервисы (возможность получить консультацию, перекусить на месте, обслуживание из-за витрин,…).
Также супермаркеты имеют качественные товары СТМ и собственного импорта, уютную атмосферу внутри заведения, уникальные экстерьеры и интерьеры. Однако будет они дороже за дискаунтеры.
Достоинства дискаунтера
Среди преимуществ дискаунтера следует выделить:
- скорость;
- низкая цена;
- широкий выбор товаров ВТМ.
Его основной недостаток — это ограниченный ассортимент и сервис.
Дискаунтер предлагает скорость, низкую цену, широкий выбор товаров ВТМ, но имеет ограниченный ассортимент и сервис. Каждой целевой аудитории подойдет разный формат торгового заведения, а часто оба: покупатели регулярно посещают и супермаркеты, и дискаунтеры.
Кто главный конкурент Lidl
Бизнес-модель Lidl в 90-х пытались копировать днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Они продавали товары на палетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но у них подобное не сработало – пришлось оборудовать стеллажи и сортировать товары для удобства покупателей.
Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов. Она много лет работала в формате дискаунтера, но с более широким ассортиментом. Однако в последнее время компания начала менять концепцию – появились современные "черные" магазины. Также она работает над улучшением магазинов и собственных товаров.
Напомним, что залогом успеха для европейского дискаунтера есть товары собственной торговой марки, так называемые СТМ. Занимают они ориентировочно 65% всех товаров.
Раньше мы рассказывали, какие зарплаты предлагает своим работникам Lidl.