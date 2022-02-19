Конкурент АТБ освоює наш ринок: чи підуть українці в Lidl

Чим конкурент АТБ заманить українців до себе / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, gsminfo

Німецька мережа супермаркетів Lidl планує вийти на ринок України і вже готує цікаві пропозиції для споживачів.

"Сьогодні" розповість вам, що змусить українців піти в дискаунтер за покупками.

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Перший чинник, що змусить людей відвідати Lidl — це цікавість. Дійсно, мережа завоювала популярність та визнання у всьому світі, про неї говорять ледь не з кожного ЗМІ і у нас в Україні. Тож, як то кажуть, українці вирушать "на перевірку".

Як розповіла гендиректор мережі Metro Україна Олена Вдовиченко в коментарі GSMinfo, ринок рітейлу в Україні відносно вільний, тож Lidl буде що запропонувати споживачам. Адже у компанії є власний імпорт і торгові марки.

Тож українців привабить:

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більший вибір товарів (зокрема відомих національних брендів). У Lidl є близько 2 тисяч унікальних продуктів, але оскільки супермаркети невеликі, то цієї кількості мало;

унікальні фреш-категорії (власне виробництво кулінарії, випічки, кондитерських виробів, копченостей, фаст-фуду тощо);

якісні власні товари та імпортні.

Низька ціна

Проте основним показником, що змусить українців піти в Lidl —це низька ціна товарів.

Засловами Олени Вдовиченко, доступна вартість товарів пояснюється відразу декількома факторами. По-перше, компанія купує великі партії товару, а значить, може контролювати собівартість.

По-друге, вона не потребує посередників, які підвищують ціну на рахунок доставки. Але при цьому в мережі Lidl досить обмежений асортимент.

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Де відкриють перший магазин

Перший супермаркет німецької мережі Lidl, яка може стати серйозним конкурентом для української АТБ, може з'явитись у Івано-Франківську. Про це заявив голова міста.

Він розповів, що у місті планували відкрити гіпермаркет французької родини Auchan SA – "Ашан Україна". Проте через карантин ця ідея зараз на паузі.

Експерти вважають, що запуск торгової мережі займе понад рік, при цьому офіційного підтвердження від компанії досі немає. Це пов'язано із внутрішньою політикою – вона не афішує своїх планів.

А за словами гендиректора мережі Metro Україна Олени Вдовиченко, очікувати появи мережі Lidl на українському ринку в 2022 році не варто.

Нагадаємо, що Lidl має досить низькі ціни, а в супермаркетах мережі розташовано близько двох тисяч унікальних продуктів, проте їх кількість невелика.

Раніше ми розповідали, які зарплати пропонує своїм працівникам Lidl.