Кінець ери низьких цін: скільки коштуватиме українська земля у 2022 році

Що буде з цінами на землю у наступному році? / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році очікується, що ціна на землю зросте приблизно на 300-500 доларів за один гектар.

Про це виданню AgroTrend розповів керівник відділу земельної політики і майнових відносин МХП, співвласник земельної агенції "Володар" Володимир Нагорний.

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За словами експерта, ціна продажу вільної землі у наступному році стартуватиме з 2,5 – 3,5 тисяч доларів за гектар.

Також експерт заявив, що наразі продажі через платформу "Прозорро.Продажі" пожвалюються, оскільки там працює нормально сформована система аукціонів.

"Здебільшого на платформі продається арештована земля, тобто та, що стоїть на обліку у виконавчій службі. Вона стягнута за несплату кредитів, аліментів та інших боргових зобов’язань. Але виконавець не міг її продати через мораторій", – зазначив Нагорний.

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Що відбувається з ринком землі в Україні?

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що кожного року 1 гектар сільськогосподарської землі в Україні дорожчатиме на 7-10%.

На його думку, Україна може повторити досвід інших європейських країн, де на старті вартість землі також була не ринковою, а потім зросла у кілька разів. Наприклад, у Польші за один гектар доведеться заплатити близько 10 тисяч євро.

За даними Міністерства агрополітики, станом на 13 жовтня в Україні уклали понад 28 тисяч угод з купівлі-продажу землі.

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"Сьогодні" також розповідали, що у деяких українців можуть відібрати їхню земельну ділянку та писали, коли ринок землі почне приносити реальні плоди.