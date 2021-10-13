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Ціни будуть, як в ЄС: на скільки щороку дорожчатиме українська земля

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 18:52
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Міністр агрополітики дав прогноз для ціни на гектар землі в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна за 1 гектар сільськогосподарських земель в Україні зростатиме на 7-10% щороку.

Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко 13 жовтня на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Лещенко заявив, що у своєму прогнозі він орієнтується на досвід запровадження реформи в країнах ЄС.

"Вартість української землі буде зростати, в цьому питанні я базуюся на успішності реалізації земельної реформи в країнах Євросоюзу. Вартість одного гектара сільгоспземлі у Польщі, яка провела земельну реформу 20 років тому, становить близько 10 тис. євро".

На сьогодні, за даними Мінагрополітики, в Україні уклали понад 28 тис. земельних угод.

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Лідерами за кількістю угод купівлі-продажу є Київська та Полтавська області, а за площею земель – Кіровоградська та Харківська, однак ціна досі є занадто низькою.

Гектар землі в Україні можна в середньому купити за 1000-1300 доларів, за різними оцінками.

Раніше "Сьогодні" з експертами розбирались, що заважає ринку землі працювати на повну потужність та коли це станеться.

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