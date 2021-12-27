Конец эры низких цен: сколько будет стоить украинская земля в 2022 году

Что будет с ценами на землю в следующем году? / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году ожидается, что цена на землю вырастет примерно на 300-500 долларов за один гектар.

Об этом изданию AgroTrend рассказал руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений МХП, совладелец земельного агентства "Властелин" Владимир Нагорный.

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По словам эксперта, цена продажи свободной земли в следующем году будет стартовать с 2,5 – 3,5 тысяч долларов за гектар.

Также эксперт заявил, что в настоящее время продажи через платформу "Прозорро.Продажи" идут более активно, так как там работает нормально сложившаяся система аукционов.

"В основном на платформе продается арестованная земля, то есть стоящая на учете в исполнительной службе. Она взыскана за неуплату кредитов, алиментов и других долговых обязательств. Но исполнитель не мог ее продать из-за моратория", – отметил Нагорный.

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Что происходит с рынком земли в Украине?

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что каждый год 1 гектар сельскохозяйственной земли в Украине будет дорожать на 7-10%.

По его мнению, Украина может повторить опыт других европейских стран, где на старте стоимость земли тоже была не рыночной, а затем выросла в несколько раз. К примеру, в Польше за один гектар придется заплатить около 10 тысяч евро.

По данным Министерства агрополитики, по состоянию на 13 октября в Украине было заключено более 28 тысяч сделок по купле-продаже земли.

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"Сегодня" также рассказывали, что у некоторых украинцев могут отобрать их земельный участок и писали, когда рынок земли начнет приносить реальные плоды.