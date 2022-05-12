Комуналка під час війни: що буде з боргами українців

Під час дії воєнного стану українцям не нараховують пені через несплату за комуналку / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні заборонили примусове стягнення боргів з українців за житлово-комунальні послуги. Те ж саме стосується і підприємств оборонно-промислового комплексу, постачальників електроенергії та води.
Про це йдеться в законі з реєстраційним номером 7317.
Так, згідно з ним, заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є фізособи та деякі юридичні особи, які здійснюють діяльність з:
- виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
- водопостачання та водовідведення;
- вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів;
- надання доступу до мережі Інтернет;
- виробництва вакцин;
- дослідження у сфері біологічних наук;
- космічну діяльність;
- підприємства оборонно-промислового комплексу;
- органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України;
- підприємства залізничного транспорту.
Що відбувається з тарифами у травні?
У травні всі тарифи залишили на колишньому рівні, хоча деякі мали зрости ще у квітні.
Наприклад, тариф на світло заморозять як мінімум на пів року на такому рівні:
- до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
- більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.
Те ж саме стосується води та газу.
Раніше ми розповідали, що буде з комуналкою до кінця воєнного стану, а також писали, коли українців переведуть на нову систему обліку газу.