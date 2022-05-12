Коммуналка во время войны: что будет с долгами украинцев

Во время действия военного положения украинцам не начисляют пени из-за неуплаты за коммуналку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине запретили принудительное взыскание долгов с украинцев за жилищно-коммунальные услуги. То же касается и предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков электроэнергии и воды.

Об этом говорится в законе с регистрационным номером 7317.

Реклама

Согласно ему, запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым являются физлица и ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность:

по производству, передаче, распределению, снабжению электрической энергией;

по водоснабжению и водоотводу;

по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производства пищевых продуктов;

по предоставлению доступа к сети Интернет;

по производству вакцин;

по исследованию в области биологических наук;

космическую деятельность;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

органы военного управления, объединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины;

предприятия железнодорожного транспорта

Что происходит с тарифами в мае?

В мае все тарифы оставили на прежнем уровне, хотя некоторые должны были вырасти еще в апреле.

К примеру, тариф на свет заморозят как минимум на полгода на таком уровне:

Реклама

до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;

более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.

То же самое касается воды и газа.

Раньше мы рассказывали, что будет с коммуналкой до конца военного положения, а также писали, когда украинцев переведут на новую систему учета газа.