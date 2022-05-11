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Коммуналка и война: что будет с тарифами до конца военного положения

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 09:42
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Рассказываем, что в Украине предлагают по ценам на коммунальные услуги во время военного положения и после его завершения
Повысят ли тарифы для украинцев
Повысят ли тарифы для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения и определенное время после завершения его действия тарифы на коммунальные услуги могут не измениться. Кабмин принял законопроекты, предлагающие ввести мораторий на повышение цен на эти услуги.

Теперь эти проекты передали в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

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Что предлагают в Кабмине

"Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, в законопроекте определены также механизмы, которыми будут компенсировать расходы, и которые позволят поддержать критическую инфраструктуру.

Важное уточнение есть и по газу.

"Цена на природный газ для бытовых потребителей не будет подлежать увеличению от цены, которая была по состоянию на 24.02.2022. Предлагается запретить поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности", – объяснил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как передать показатели счетчика газа из-за границы

Ранее "Сегодня" объясняли, что показатели счетчика в любом случае принимает оператор газораспределительной сети (облгаз) А если вы хотите передать показатели своими руками, то это можно сделать:

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  • через чат-боты Telegram или Viber, ссылки на них есть на сайте "Нефтегаза";
  • через личный кабинет "Нефтегаза";
  • напрямую обратиться к оператору ГРМ.

А оплатить газ из-за границы можно следующими способами:

  • личный кабинет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA в Viber и Telegram;
  • через платежные системы Portmone, EasyPay, "Приват24".

"Сегодня" также писали, что украинцам будут по-новому рассчитывать платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.

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