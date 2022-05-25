"Кинули на 1200 грн": ПриватБанк звинуватили у валютних махінаціях

Гроші зняли з картки за вищим курсом, ніж зазвичай / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку звинуватив установу у валютних махінаціях, начебто та зняла кошти з його картки за необʼєктивним курсом злотого.

Відгук про це він залишив на сайті Мінфіну.

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Суть його звинувачень полягає в наступному: клієнт зробив покупку в одному з польських магазинів за допомогою картки ПриватБанку, який своєю чергою зняв гроші за курсом 7,33 грн за злотий. Однак за три дні до цього чоловік робив переказ на картку польського банку за курсом 6,68 грн.

Придбаний товар йому не підійшов і той зробив повернення в магазин. Гроші йому повернули назад в той же день, однак за курсом 6,62 грн за зл.

"При тому що покупка була в злотих і курс в банку не опускався нижче 7,25 грн", — зауважив клієнт.

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В результаті він звернувся до служби підтримки через додаток Приват24, де оператор йому заявив, що "такий курс був на момент повернення".

"Яким чином він став таким, якщо він щодня тільки зростав. Покупку мені рахують чомусь за ринковим курсом, а повернення роблять за офіційним курсом мастеркард.... При цьому на сайті зазначено: якщо конвертована валюта відмінна від євро і доларів, то конвертація відбувається спочатку в євро і потім вже євро в злотий", — написав клієнт банку.

Скасування обмежень

21 травня Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову валюту за будь-яким курсом.

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У безготівковому сегменті Нацбанк не скасовував обмеження для банків на встановлення курсу повністю, вони повинні проводити операції з курсом, який діє в такому діапазоні: нижній кордон – офіційний курс, а верхній – офіційний курс +1%.

У НБУ зазначили, що ослаблення обмежень сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Проте курс долара одразу рвонув до рекордних позначок і коливається близько 38 грн/дол на готівковому ринку.

У Центрі економічної стратегії заспокоїли і запевнили, що найближчими тижнями можна відкотити курс на більш прийнятні позиції, а спекуляції повинні припинитися.

Раніше ми писали, які проблеми можуть виникнути в українців за кордоном при розрахунку карткою ПриватБанку.

Також ми повідомляли про історичний момент, коли курс євро та долара зрівнявся до однієї позначки.