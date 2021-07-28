Карта. Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

Зарплати в червні виросли / Фото: Сьогодні
В Україні середня зарплата підвищилася до 14: 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяців показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.
Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.
Про це свідчать дані Держстату.
5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:
- Київ – 20: 455 грн.
- Донецька область – 14 988 грн.
- Київська область – 14 679 грн.
- Миколаївська область – 14 044.
- Запорізька область – 13 895 грн.
5 областей з найнижчою середньою зарплатою:
- Кіровоградська область – 11 497 грн.
- Херсонська область – 12 110 грн.
- Волинська область – 12 126 грн.
- Чернігівська область – 12 128 грн.
- Чернівецька область – 12 132 грн.
При цьому середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року було в 2,4 рази вище мінімальної зарплати, яка встановлена на рівні 6000 грн.
Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.
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