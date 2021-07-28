Карта. Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты

Зарплаты в июне выросли / Фото: Сегодня
В Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.
Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
5 регионов с самой высокой средней зарплатой:
- Киев – 20 455 грн.
- Донецкая область – 14 988 грн.
- Киевская область – 14 679 грн.
- Николаевская область – 14 044.
- Запорожская область – 13 895 грн.
5 областей с самой низкой средней зарплатой:
- Кировоградская область – 11 497 грн.
- Херсонская область – 12 110 грн.
- Волынская область – 12 126 грн.
- Черниговская область – 12 128 грн.
- Черновицкая область – 12 132 грн.
При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года была в 2,4 раза выше минимальной зарплаты, которая установлена на уровне 6000 грн.
Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.
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