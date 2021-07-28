Карта. Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты

Официальная статистика показала заметное повышение окладов за год, за последний отчетный месяц заработки тоже увеличились

Зарплаты в июне выросли / Фото: Сегодня

В Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

Киев – 20 455 грн. Донецкая область – 14 988 грн. Киевская область – 14 679 грн. Николаевская область – 14 044. Запорожская область – 13 895 грн.

5 областей с самой низкой средней зарплатой:

Кировоградская область – 11 497 грн. Херсонская область – 12 110 грн. Волынская область – 12 126 грн. Черниговская область – 12 128 грн. Черновицкая область – 12 132 грн.

При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года была в 2,4 раза выше минимальной зарплаты, которая установлена на уровне 6000 грн.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

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