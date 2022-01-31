Якими дровами найкраще топити камін – список

Чим найкраще топити камін / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Для декого камін – це лише декоративний елемент в оселі, однак він може бути і чудовим джерелом тепла, якщо правильно підібрати для нього паливо.
"Сьогодні" розібрались, які види дров найбільше підходять для каміну і готові розповісти вам.
Як обрати дрова для каміну
При виборі дров для каміну необхідно звернути увагу на декілька чинників, серед яких - порода дерева, вологість та розмір дров.
Обираючи між більш твердою та м’якою деревиною варто зрозуміти наступне:
- Щільна деревина коштує дорожче та довше розпалюється, однак горить повільно, рівно та виділяє багато тепла при невеликому об’ємі.
- М’яка деревина підходить, якщо ви вирішили запалити камін для атмосфери та краси. Вона дешево коштує та горить дуже красивим яскравим полум’ям. Однак швидко згорає до тла і виділяє не так багато тепла.
Які породи підходять для каміну
Найкраще для каміну підходять:
- березові,
- дубові,
- грабові,
- вільхові,
- букові,
- кленові,
- в’язові дрова.
З них найпопулярнішою є береза, оскільки вона не така дорога, як дуб, однак має дуже непогані якісні характеристики. Недоліком таких дров є виділення великої кількості сажі, що забруднює димохід і камін.
Еталонними вважаються дрова з дубу, які довго та рівномірно горять, мають приємний аромат та досить економно витрачаються. Однак на такі дрова доведеться витратити чимало грошей.
Для очищення каміну можна використати вільху, а от якщо ви вирішили опалювати цією деревиною, краще змішайте її з іншими.
Також прочистити димар можна за допомогою осики, однак не використовуйте її для опалення – осика дуже швидко прогорає.
Скiльки коштують дрова
Як ми вже визначилися, найдорожчими є дубові дрова і на популярному маркетплейсі кубометр коштує від 1300 до 1750 грн.
Березові дрова можна знайти як за 750 так і 1600 грн за куб, залежно від їх свіжості та якості.
Вербові дрова є досить дешевими і середня ціна на них не піднімається вище 1000 грн.
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