Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

Якими дровами найкраще топити камін – список

Софія Зінов’єва
31 січня, 17:01
Розповідаємо, які породи дерева найкраще підійдуть для домашнього каміна

Чим найкраще топити камін / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для декого камін – це лише декоративний елемент в оселі, однак він може бути і чудовим джерелом тепла, якщо правильно підібрати для нього паливо.

"Сьогодні" розібрались, які види дров найбільше підходять для каміну і готові розповісти вам.

Реклама

Як обрати дрова для каміну

При виборі дров для каміну необхідно звернути увагу на декілька чинників, серед яких - порода дерева, вологість та розмір дров.

Не рекомендується палити у каміні різноманітний мотлох або уламки старих меблів, вони не лише не зігріють вас, а й виділятимуть шкідливі речовини впродовж свого горіння.

Обираючи між більш твердою та м’якою деревиною варто зрозуміти наступне:

Реклама
  • Щільна деревина коштує дорожче та довше розпалюється, однак горить повільно, рівно та виділяє багато тепла при невеликому об’ємі.
  • М’яка деревина підходить, якщо ви вирішили запалити камін для атмосфери та краси. Вона дешево коштує та горить дуже красивим яскравим полум’ям. Однак швидко згорає до тла і виділяє не так багато тепла.

Які породи підходять для каміну

Найкраще для каміну підходять:

  • березові,
  • дубові,
  • грабові,
  • вільхові,
  • букові,
  • кленові,
  • в’язові дрова.

З них найпопулярнішою є береза, оскільки вона не така дорога, як дуб, однак має дуже непогані якісні характеристики. Недоліком таких дров є виділення великої кількості сажі, що забруднює димохід і камін.

Еталонними вважаються дрова з дубу, які довго та рівномірно горять, мають приємний аромат та досить економно витрачаються. Однак на такі дрова доведеться витратити чимало грошей.

Реклама

Для очищення каміну можна використати вільху, а от якщо ви вирішили опалювати цією деревиною, краще змішайте її з іншими.

Також прочистити димар можна за допомогою осики, однак не використовуйте її для опалення – осика дуже швидко прогорає.

Не рекомендується для опалення також липа, тополя та верба.

Скiльки коштують дрова

Як ми вже визначилися, найдорожчими є дубові дрова і на популярному маркетплейсі кубометр коштує від 1300 до 1750 грн.

Березові дрова можна знайти як за 750 так і 1600 грн за куб, залежно від їх свіжості та якості.

Вербові дрова є досить дешевими і середня ціна на них не піднімається вище 1000 грн.

Раніше ми також писали, у чому різниця між дровами і пелетами та розповідали, як правильно їх зберігати.