Як закрити картку Ощадбанку – покрокова інструкція

Розповідаємо, як без проблем закрити картку Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

Дуже часто українці мають не одну і не дві картки різних банків, деякими з яких взагалі не користуються. Тоді рахунок вирішують закрити, однак не у всіх банках це можна зробити онлайн, наприклад, – у Ощадбанку.

"Сьогодні" дізнались у співробітників Ощадбанку, як закрити картку, та готові розповісти вам.

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Отже, закрити картковий чи будь-який інших рахунок онлайн чи через гарячу лінію – неможливо.

Для цього клієнту потрібно особисто звернутись до відділення Ощадбанку із документом, який посвідчує особу (рекомендовано паспорт громадянина) та, власне, самою карткою.

У відділенні потрібно написати заяву, це робиться на місці. На сайті Ощадбанку також зауважують, що якщо до вашої пластикової картки було підключено послугу овердрафт і є заборгованість, закрити її до повного погашення боргу неможливо.

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Якщо з написанням заяви та погашенням боргу все гаразд, картка віддається працівнику відділення, який має розрізати її.

За словами співробітника банку, після відвідування відділення картковий рахунок буде закрито протягом трьох місяців (90 днів).

Працівник Ощадбанку зауважив, що для написання заяви на закриття карткового рахунку не обов’язково відвідувати саме те відділення, у якому ви його відкривали. Однак це має бути відділення у межах вашої області.

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"Тисяча Зеленського" у Ощадбанку

Раніше ми вже розповідали, як оформити віртуальну картку "єПідтримка" у мобільному застосунку "Ощад24\7" та отримати на неї 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Для цього у застосунку банку необхідно:

зайти в розділ "Картки" та обрати головну банківську картку;

Перейти в підрозділ "Сервіси" та вибрати пункт "Відкрити віртуальну картку";

Обрати потрібний вам тип картки і підтвердити;

Далі на ваш фінансовий номер надійде смс-підтвердження;

Після випуску картки ви отримаєте усі її дані в смс.

"Сьогодні" також писали, як Ощадбанк випадково підключив клієнтку до чужого рахунку, та розповідали, що установа створила новий мобільний застосунок.