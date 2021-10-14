Як вигідно в Україні купити квартиру мрії. Чек лист

Експерт розповів, коли краще купувати квартиру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з початку літа популярність пошукових запитів про покупку квартир в новобудовах зросла втричі. Є думка, що взимку вигідніше купувати житло, бо ринок менш активний. Навесні, навпаки, ціни ростуть. Але не завжди можна передбачити в який момент з'явиться та сама квартира, яка вам потрібна.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", як бути готовим до найкращої пропозиції на ринку.

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Як краще здійснювати операції з нерухомості

Для початку потрібно вибрати район і визначитися з параметрами нерухомості, особистими уподобаннями.

"Відразу як вирішили, починаєте дивитися існуючі пропозиції на ринку і ходити на зустрічі. На цих зустрічах, попередніх переглядах, ви дізнаєтеся багато деталей, які допоможуть сформувати вам думка, чи правильно ви вибрали район, будинок, квадратуру, поверховість", – відзначає аналітик.

Як тільки ви виберете для себе дві-три будівлі і зрозумієте ціновий діапазон, нижче якого власники не готові "рухатися", можна починати пильний пошук варіантів по конкретних об'єктах. Необхідно почекати момент, який вас влаштує за ціною.

Часом на ринок виходять вигідні пропозиції, оскільки продавцю потрібно терміново вийти в гроші, або переїхати з різних причин. Терміновість, найчастіше, є причиною зниження ціни. Отже, підготувавшись, ви вже точно будете знати який варіант квартири ви хочете і в якому ціновому діапазоні.

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Що потрібно знати перед покупкою житла

Восени і взимку люди зайняті веденням бізнесу, створенням планів на активну частину року і менш спантеличені питанням переїзду, поновлення житла. Настрій на зміни приходить навесні і влітку, вважає експерт.

Для покупця нерухомості важливо розуміти, що ціни восени і взимку можуть бути стабільними, без значних осідань.

"Є об'єкти, які продаються за конкретну ціну, і власник не готовий змінюватися під умови ринку. З такими об'єктами зниження цін чекати не доводиться. А ось ті пропозиції, які ситуаційні, що люди зважилися на переїзд в цей період року, найчастіше більш вигідні, але різниця в ціні виходячи з сезонності навряд чи буде більше, ніж 15-20%", – відзначає Максим Орищак.

Для продавців, щоб отримати максимальну вигоду, потрібно мати в запасі час і чекати свого покупця. Сезонність тут менш ефективна. Ну і, звичайно, важливо вміти торгуватися і отримувати потрібні для себе умови.

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До речі, в Україні зріс попит на квартири в будинках радянської забудови. Українці купують старе невелике житло не тільки в столиці, але і в інших регіонах.

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