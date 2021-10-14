Как выгодно в Украине купить квартиру мечты. Чек-лист

Эксперт рассказал, когда лучше покупать квартиру / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с начала лета популярность поисковых запросов о покупке квартир в новостройках выросла втрое. Есть мнение, что зимой выгоднее покупать жилье, так как рынок менее активный. Весной, наоборот, цены растут. Но не всегда можно предсказать в какой момент появится та самая квартира, которая вам нужна.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня", как быть готовым к самому лучшему предложению на рынке.

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Как лучше совершать сделки по недвижимости

Для начала нужно выбрать район и определиться с параметрами недвижимости, личными предпочтениями.

"Сразу как решили начинаете смотреть существующие предложения на рынке и ходить на встречи. На этих встречах, предварительных просмотрах, вы узнаете много деталей, которые помогут сформировать вам мнение, верно ли вы выбрали район, дом, квадратуру, этажность", – отмечает аналитик.

Как только вы выберете для себя два-три здания и поймете ценовой диапазон, ниже которого владельцы не готовы "двигаться", можно начинать пристальный поиск вариантов по конкретным объектам. Необходимо выждать момент, который вас устроит по цене.

Порой на рынок выходят выгодные предложения, так как продавцу нужно срочно выйти в деньги, или переехать по разным причинам. Срочность, зачастую, является причиной снижения цены. Таким образом, подготовившись, вы уже точно будете знать какой вариант квартиры вы хотите и в каком ценовом диапазоне.

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Что нужно знать перед покупкой жилья

Осенью и зимой люди заняты ведением бизнеса, созданием планов на активную часть года и менее озадачены вопросом переезда, обновления жилья. Настроение на перемены приходит весной и летом, считает эксперт.

Для покупателя недвижимости важно понимать, что цены осенью и зимой могут быть стабильными, без значительных просадок.

"Есть объекты, которые продаются за конкретную цену, и владелец не готов изменяться под условия рынка. С такими объектами снижения цен ждать не приходится. А вот те предложения, которые ситуационные, что люди решились на переезд в этот период года, зачастую более выгодные. Но разница в цене исходя из сезонности вряд ли будет более, чем 15-20%", – отмечает Максим Орыщак.

Для продавцов, чтоб получить максимальную выгоду, нужно иметь в запасе время и ждать своего покупателя. Сезонность тут менее эффективна. Ну и, конечно, важно уметь торговаться и получать нужные для себя условия.

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К слову, в Украине вырос спрос на квартиры в домах советской застройки. Украинцы покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и в других регионах.

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