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Рынок недвижимости оживился. О каких квартирах мечтают украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 сентября, 17:57
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Эксперт рассказала – в каких областях Украины самые дешевые квартиры и почему вырос спрос на новостройки
Несмотря на коронакризис рынок недвижимости оживился - сколько стоит жилье в Украине
Несмотря на коронакризис рынок недвижимости оживился - сколько стоит жилье в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Рынок недвижимости Украины, вопреки коронакризису, оживляется, как со стороны продавцов и застройщиков, так и со стороны покупателей и инвесторов.

Об этом "Сегодня" рассказала лидер команды качества контента в "OLX Недвижимость" Юлия Ковбаса.

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По данным Министерства юстиции, количество сделок с недвижимостью в первых кварталах 2019 и 2020 равна 203 тыс. и 177 тыс., а в 2021-м – более 225 тыс., отметила представитель OLX.

Что происходит с ценами на вторичном рынке

Вторичное жилье за последние полтора года подорожало на 16,4%, дома, построенные после 2011 года – на 16,7%, а объекты на этапе "котлована" – на 19%. Повышение цен на недвижимое имущество будет наблюдаться и в следующем сезоне – примерно на 2-7%.

"Оживленный интерес к новостройкам подтверждают и данные, полученные в ходе опроса на OLX – 50% респондентов отметили, что рассматривая жилье на вторичном рынке, переходили к новостройкам. Интерес к последним, по количеству поисковых запросов, в этом году вырос втрое".

А все потому, что разница в цене между "котлованом" и готовым домом может составлять от 15% до 40%, а иногда и до 100%, если дом введен в эксплуатацию.

"Именно поэтому в жилье лучше инвестировать в начале строительства: чем ближе к сдаче дома, тем выше будет цена за квартиру в нем", – отмечает Юлия.

Где дороже?

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Самые дорогие однокомнатные – в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях – 43,6 тыс. долл., 40,4 тыс. долл. и 37,7 тыс. долларов, А самые дешевые – в Ровенской, Черниговской и Хмельницкой областях – 24 тыс. долл., 24,6 тыс. долл. И 25,1 тыс. долл. соответственно. Средняя же цена таких квартир по Украине – 29,7 тыс. долл., говорит эксперт.

На втором месте по популярности – двухкомнатные квартиры в новостройках. Тройку самых дорогих областей возглавляет Киевская область, где средняя стоимость объекта составляет 67 тыс. долл., Днепропетровская – 60 тыс. долл. и Львовская – 52,5 тыс. долл.

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Наиболее бюджетные двушки можно купить в Ивано-Франковском – 28,6 тыс. долл., Черниговском – 34,2 тыс. долл. и Хмельницком регионах – 34,6 тыс. долл. Средняя стоимость таких квартир на первичном рынке – 43,6 тыс. долл.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры в Закарпатской, Днепропетровской и Киевской областях, там их цена составляет 122,7 тыс. долл., 89,2 тыс. долл. и 88,5 тыс. долл. Самые дешевые – в Запорожской, Ивано-Франковской и Ровенской областях стоимостью – 38 тыс. долл., 38,4 тыс. долл. и 43,8 тыс. долл.

Стоит заметить, что на финальную стоимость квартиры влияет много факторов: высотность объекта, количество квартир в доме, темпы строительства, район, в котором размещен объект, и т.д.

По официальным данным, инфляция равна 8-9%, поэтому инвестиции в недвижимость продолжат сохранять свою привлекательность и в последующие годы.

В каких областях выгодно вкладывать в недвижимость

Но не все регионы Украины являются привлекательными для инвесторов. На первичном рынке таких всего восемь, а на вторичном – 14, отмечают аналитики.

Наиболее выгодной на первичном рынке стала Винницкая область, а на вторичном – Хмельницкая.

Если говорить о частных дома, здесь безоговорочным лидером является Киевщина.

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