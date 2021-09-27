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Советские квартиры подорожали: почему украинцы покупают старое жилье

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 11:49
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По мнению экспертов, до конца года рост стоимости малогабаритных квартир не превысит 10%
Риелторы заявили, что популярность малогабаритных квартир всегда была доминирующей на вторичном рынке
Риелторы заявили, что популярность малогабаритных квартир всегда была доминирующей на вторичном рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вырос спрос на квартиры в домах советской застройки. Украинцы покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и в других регионах.

Об этом сообщает UBR.ua

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"Цена на такое жилье зависит от ряда факторов: локация, транспортное удобство, техническое состояние дома и коммуникаций, а также качество внутреннего ремонта. С начала 2021 года малогабаритные квартиры подорожали от 7 до 10% в зависимости от регионального центра и перечисленных технических характеристик", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Эксперты рассказали, что более 70% спроса на вторичном рынке приходится именно на малогабаритные квартиры советской типовой застройки. При этом около 60% из них – это однокомнатные квартиры по цене от $35 тыс. в крупных региональных центрах (Харьков, Днепр, Одесса, Львов) и до $50 тыс. в Киеве. Около 35% спроса составляют двухкомнатные квартиры стоимостью $70-100 тыс.

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Эксперты отмечают, что цены на советское жилье растут из-за высокого спроса и востребованости. Лишь с 2018-го по 2020 год стоимость однокомнатных квартир в среднем по стране увеличилась практически на 15%.

"Малогабаритные квартиры советской застройки пользуются спросом более чем у 60% покупателей квартир на вторичном рынке", – заявил гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

Лидерами по удорожанию однокомнатных квартир являются:

  • Хмельницкая обл. – цены выросли на 31,5%;
  • Днепропетровская, Винницкая и Полтавская обл. – 26%;
  • Ровенская – 24,5%;
  • Закарпатская – 24%;
  • Черниговская – 22%;
  • Киевская – 21%.
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В остальных областях цена на однокомнатные квартиры выросла на 15-20%. А до конца года они могут подорожать еще на 2-3%.

Почему украинцы скупают квартиры

Риелторы заявили, что популярность "однушек" и "двушек" всегда была доминирующей на вторичном рынке.

"Это тот тип жилья, который позволяет гражданам решить свою базовую потребность в собственной квартире. Кроме того, около 40% приобретений малогабаритных квартир осуществляется с целью сохранения имеющихся средств и получения дохода от аренды", – заметил нам Юрий Пита.

Эксперты отметили, что количество инвестиционных сделок на первичном рынке может достигать 80% в Киеве и до 50-60% – в крупных областных центрах.

Что будет с ценами?

По мнению экспертов, в 2022 году среднегодовой рост цен на квартиры вряд ли превысит 3-5%. А до конца года рост стоимости малогабаритных квартир не превысит 10%.

"Мы считаем, что цены на вторичном рынке на данный момент практически достигли своего экономически обоснованного максимума", – добавил президент АСНУ.

Рост стоимости жилья в зависимости от его качественных характеристик, локации и местонахождения (региона) не превысит 5% в крупных городах и 3% – в остальных региональных центрах, считает гендиректор группы компаний "Увекон".

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