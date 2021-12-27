Як повернути квитки "Укрзалізниці" і отримати свої кошти – інструкція

Як повернути квитки на поїзд / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Повертати залізничні квитки кожному доводилось хоч раз у житті і у багатьох виникали неабиякі проблеми.

"Сьогодні" дізнались, як правильно це зробити та скільки можна повернути грошей і готові розповісти вам.

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У прес-службі "Укрзалізниці" зазначають, що повернути гроші за невикористані проїзні документи можна у будь-якому пункті продажу цих квитків, пред’явивши їх в касу разом з документом, що посвідчує особу і тут є кілька важливих нюансів:

якщо повернення здійснюється до відправлення потягу, його може здійснити будь-яка особа;

якщо квиток повертається вже після відправлення, його може здати лише та особа, прізвище та ім’я якої зазначено в документі.

Незважаючи на те, ручне чи електронне повернення квитка ви здійснюєте, працівник "Укрзалізниці" має вказати назву, серію та номер документа, що посвідчує особу, коли та ким виданий цей документ, місце проживання.

Якщо ви пред’являєте не паспорт, все одно потрібно вказати місце проживання, але зі слів особи, яка повертає проїзні документи.

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Однак касир може повернути одному пасажиру кошти за 9 невикористаних проїзних документів, однак розмір виплат залежить від терміну здачі квитка:

за повернення проїзного документу не менше ніж за 24 години до відправлення потягу ви отримаєте повну вартість квитка і плацкарти ;

; якщо до відправлення від 24 до 9 годин, пасажир отримає повну вартість квитка і 50% вартості плацкарти;

якщо до відправлення потягу менше 9 годин, ви отримаєте лише повну вартість квитка ;

; якщо потяг вже відправився, але пройшло не більше години з цього моменту, ви отримаєте 10% вартості квитка і плацкарти;

пізніше 1 години після відправлення повернення коштів за квиток не здійснюється.

Плацкарта – це частина вартості проїзду, яка компенсує витрати перевізника на підготовку рейсу та його обслуговування.

Варто зауважити, що у всіх випадках повернення квитків, окрім тих, що сталися з вини перевізника, пасажир має заплатити за послугу, тобто комісійний збір.

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Також не повертаються кошти, сплачені за послуги резервування місць, лише у випадку, коли рейс не відбувся з вини "Укрзалізниці".

Якщо ж повернення проїзних документів здійснюється з вини перевізника, пасажир отримає кошти у повному обсязі.

Якщо ви придбали квиток через електронні канали, можете повернути їх самостійно, але лише до відправлення потягу, пізніше їх можна повернути лише через касу. Для цього квиток з електронного носія потрібно роздрукувати.

Кошти від повернення невикористаних проїзних документів повертаються на вашу картку.

"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення з 2022 року

З наступного року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, зокрема збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень, а також:

вартість квитків в середньому зросте на 3%;

формування вартості квитків буде здійснюватись за більш гнучкою системою – в залежності від популярності напрямку;

зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень - для дорослих 50 грн, а для дітей – 35 грн.

"Сьогодні" також розповідали, яку нову послугу запускає "Укрзалізниця" і що можна побачити в оновлених ланчбоксах.