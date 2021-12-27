Как вернуть билеты "Укрзализныци" и получить свои деньги – инструкция

Как вернуть билеты на поезд / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Возвращать железнодорожные билеты каждому приходилось хоть раз в жизни и у многих возникали различные проблемы.

"Сегодня" узнали, как правильно это сделать, сколько можно вернуть денег и готовы рассказать вам.

Реклама

В пресс-службе "Укрзализныци" отмечают, что вернуть деньги за неиспользованные проездные документы можно в любом пункте продажи этих билетов, предъявив их в кассу вместе с удостоверяющим личность документом и здесь есть пара важных нюансов:

если возврат производится до отправления поезда, его может совершить любое лицо;

если билет возвращается уже после отправки, его может сдать только лицо, фамилия и имя которого указаны в документе.

Несмотря на то, ручной или электронный возврат билета вы производите, работник "Укрзализныци" должен указать название, серию и номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан данный документ, место жительства.

Если вы предъявляете не паспорт, все равно нужно указать место жительства, но по словам лица, возвращающего проездные документы.

Реклама

Кассир может вернуть одному пассажиру средства за 9 неиспользованных проездных документов, однако размер выплат зависит от срока сдачи билета:

за возврат проездного документа не менее чем за 24 часа до отправления поезда вы получите полную стоимость билета и плацкарты ;

; если до отправления от 24 до 9 часов, пассажир получит полную стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;

если до отправления поезда менее 9 часов, вы получите только полную стоимость билета ;

; если поезд уже отправился, но прошло не больше часа с этого момента, вы получите 10% стоимости билета и плацкарты;

позже 1 часа после отправки возврата средств за билет не производится.

Плацкарта – это часть стоимости проезда, которая компенсирует затраты перевозчика на подготовку рейса и его обслуживание.

Следует заметить, что во всех случаях возвращения билетов, кроме случившихся по вине перевозчика, пассажир должен заплатить за услугу, то есть комиссионный сбор.

Реклама

Также не возвращаются средства, уплаченные за услуги резервирования мест, их возвращают только в том случае, если рейс не состоялся по вине "Укрзализныци".

Если же возврат проездных документов производится по вине перевозчика, пассажир получит средства в полном объеме.

Если вы приобрели билет через электронные каналы, можете вернуть их самостоятельно, но до отправления поезда, позже их можно вернуть только через кассу. Для этого билет с электронного носителя следует распечатать.

Средства от возврата неиспользованных проездных документов возвращаются на вашу карту.

"Укрзализныця" меняет цены на перевозки с 2022 года

Со следующего года "Укрзалізниця" изменяет цены на некоторые свои услуги, в том числе, увеличивает размер комиссионного сбора с 22 до 30 гривен, а также:

стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;

формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;

уменьшен размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн, а для детей – 35 грн.

"Сегодня" также рассказывали, какую новую услугу запускает "Укрзализныця" и что можно увидеть в обновленных ланчбоксах.