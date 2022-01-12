Як у "Дії" подати заявку на субсидію: покрокова інструкція

На обробку заявки на субсидію є 10 днів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці можуть подати заявку на оформлення житлової субсидії через портал "Дія". Там необхідно заповнити анкету із 21 питання.
"Сьогодні" розповість, як отримати послугу у "Дії".
Подати заяву можна лише через ПК-версію сайту, через програму це неможливо зробити.
Щоб це зробити, необхідно:
- авторизуватися на сайті через систему BankID – для цього потрібний електронний підпис;
- у розділі "Пенсії, пільги та допомогу" вибрати пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі";
- далі доведеться заповнити анкету – відповісти на 21 запитання.
Після цього заява направиться до органу соцзахисту. На обробку заявки є 10 днів. Якщо в заповненій анкеті є помилки або вказано недостатньо даних, то документ може бути повернений на доопрацювання
В українця буде 30 днів на доопрацювання та виправлення неточностей. Субсидія виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону, потім провадиться автоматичний перерахунок.
Як отримати субсидію?
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Громадянин надає:
- заяву про призначення та надання житлової субсидії;
- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, що "тисяча за вакцинацію", яку отримують українці у рамках програми "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.