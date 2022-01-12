Як у "Дії" подати заявку на субсидію: покрокова інструкція

На обробку заявки на субсидію є 10 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці можуть подати заявку на оформлення житлової субсидії через портал "Дія". Там необхідно заповнити анкету із 21 питання.

"Сьогодні" розповість, як отримати послугу у "Дії".

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Подати заяву можна лише через ПК-версію сайту, через програму це неможливо зробити.

Щоб це зробити, необхідно:

авторизуватися на сайті через систему BankID – для цього потрібний електронний підпис;

у розділі "Пенсії, пільги та допомогу" вибрати пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі";

далі доведеться заповнити анкету – відповісти на 21 запитання.

Після цього заява направиться до органу соцзахисту. На обробку заявки є 10 днів. Якщо в заповненій анкеті є помилки або вказано недостатньо даних, то документ може бути повернений на доопрацювання

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В українця буде 30 днів на доопрацювання та виправлення неточностей. Субсидія виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону, потім провадиться автоматичний перерахунок.

Як отримати субсидію?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

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заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що "тисяча за вакцинацію", яку отримують українці у рамках програми "єПідтримка", не впливає на призначення житлової субсидії.