Як заощадити на оренді квартири в Україні — 4 поради

Як заощадити на оренді квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну та вимушений переїзд українці набагато частіше шукають житло для оренди і ціна, найчастіше, грає вирішальну роль. Але жертвувати власним комфортом при виборі квартири, а от заощадити – цілком можливо.

У редакції "Сегодня" розбиралися, як заощадити на оренді житла.

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Шукайте квартиру в спальному районі або на околиці

Оренда нерухомості у віддалених від центру районах, як правило, у 2-3 рази дешевша. Часто сама місцевість є з досить розвиненою інфраструктурою, транспортним сполученням.

Тому, якщо хочете заощадити, зовсім не обов'язково розглядати житло для оренди лише у центральній частині будь-якого міста.

Знайдіть співмешканця

Оді з найпростіших способів заощадити на оренді житла. Так ви зможете не тільки заощаджувати половину суми щомісячної оплати за оренду, але й розділите витрати на комунальні послуги, інтернет та інші платежі навпіл.

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Шукайте квартиру в житлових будинках, збудованих до 2000-х років

Новобудови та житловий фонд після 2000-х найбільш затребуване житло. Якщо у вас фінанси обмежені і потрібно заощадити – шукайте житло у будинках радянського чи пострадянського періоду.

Серед них точно є квартири з якісними ремонтами та сучасним інтер'єром. Але через не найкращий стан будинку, комунікацій, внутрішньої інфраструктури та інших факторів орендувати житло тут набагато вигідніше.

При цьому не варто забувати, що старіші, ще радянські будинки: хрущовки, чешки, будувалися в розрахунку на постійний доступ до дешевих енергоресурсів. Тож під будівництва енергозбереження приносили в жертву заради низької собівартість і простоти. Тому якщо орендуєте квартиру в таких будинках — будьте готові до досить дорогої комуналки.

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Підпишіть договір про оренду

Це ваша безпека, адже у такому документі можна прописати всі нюанси щодо стану квартири, сантехніки, меблів тощо. У майбутньому це допоможе уникнути зайвих можливих конфліктів між вами та власником квартири.

Крім того, у договорі про оренду можна зафіксувати постійну плату за орендоване житло. Саме тому найвигідніше шукати квартиру на довгий термін, тому що нерухомість може подорожчати, і оренда квартири, наприклад, через якихось півроку коштуватиме вже в рази більше.

Купівля-породажу житла: що потрібно знати

Ми вже розповідали, що тепер українці, які бажають купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до певних нотаріусів. перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції.

Громадяни мають з реєстрацією на території України та без недобросовісних дій.

Список нотаріусів постійно доповнюється. До того ж є інші обмеження на купівлю-продаж житла.

Читайте у нашому матеріал про те, скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Ірпені. Також ми писали, як зміняться ціни на оренду житла через війну в Києві та інших регіонах.