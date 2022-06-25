Как сэкономить на аренде квартиры в Украине — 4 совета

Как сэкономить на аренде квартиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны и вынужденного переезда украинцы намного чаще ищут жилье для аренды и цена, зачастую, играет решающую роль. Но жертвовать собственным комфортом при выборе квартиры, а вот сэкономить — вполне возможно.

Ищите квартиру в спальном районе или на окраине

Аренда недвижимости в отдаленных от центра районах, как правило, в 2-3 раза дешевле. Часто сама местность может быть с достаточно развитой инфраструктурой, транспортное сообщение.

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Поэтому, если хотите сэкономить, совсем не обязательно рассматривать жилье для аренды только в центральной части любого города.

Найдите сожителя

Одии из самых простых способов сэкономить на аренде жилья. Так вы сможете не только сможете экономить половину суммы ежемесячной оплате за аренду, но и разделите расходы за коммунальные услуги, интернет и другие платежи пополам.

Ищите квартиру в жилых домах, построенных до 2000-х годов

Новостройки и жилой фонд после 2000-х более востребованное жилье. Если у вас финансы ограничены и нужно сэкономить — ищите жилье в домах советского или постсоветского периода.

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Среди них точно есть квартиры с качественными ремонтами и современным интерьером. Но из-за не самого лучшего состояния дома, коммуникаций, внутренней инфраструктуры и других факторов арендовать жилье здесь гораздо выгоднее.

При этом не стоит забывать, что более старые, еще советских дома: хрущёвки, брежневки, чешки, строились в расчёте на постоянный доступ к дешёвым энергоресурсам. При их строительстве энергосбережение приносили в жертву низкой себестоимости и простоте. Поэтому если арендуете квартиру в таких домах — будьте готовы к довольно дорогой коммуналке.

Подпишите договор об аренде

Это ваша безопасность, ведь в таком документе можно прописать все нюансы относительно состояния квартиры, сантехники, мебели и так далее. В будущем это поможет избежать лишних возможных конфликтов между вами и владельцем квартиры.

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Кроме того, в договоре об аренде, можно зафиксировать постоянную плату за арендованное жилье. Именно поэтому выгоднее всего искать квартиру на долгий срок, так как недвижимость может подорожать, и аренда квартиры, например, через каких-то полгода будет стоить уже в разы больше.

Купля-породажа жилья: что нужно знать

Мы уже рассказывали, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции.

Граждане должны с регистрацией на территории Украины и без недобросовестных действий.

Список нотариусов постоянно дополняется. К тому же есть и другие ограничение на куплю-продажу жилья.

Читайте в нашем материал о том, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Ирпене. Также мы писали, как изменятся цены на аренду жилья из-за войны в Киеве и других регионах.