Як розпізнати фальшиві гривні – 3 кроки

Як перевірити справжність грошей / Фото: Колаж: Сьогодні

Завжди існує небезпека потрапити на гачок шахраїв. Зараз багато шахрайських схем існує в інтернеті, однак зловмисники можуть діяти й іншими шляхами, наприклад, збувати несправжні гривні.

У проєкті Нацбанку Financial Literacy Ukraine розповіли, як за кілька кроків розпізнати фальшиві гроші.

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У кожній банкноті кілька десятків елементів захисту

Експерти пояснюють, що кожна гривня захищена майже двадцятьма захисними елементами. Однак щоб впевнитися, що гроші справжні, достатньо перевірити декілька з них.

"Зловмисники зазвичай розраховують на неуважне ставлення до грошей та намагаються у такий спосіб збувати підробки гривні. Здебільшого вони мають низьку якість та надруковані на принтері. Тому будьте уважними під час здійснення розрахунків", – попереджають експерти.

Отже, на прикладі 200 гривень зразка 2007 року, пояснюємо, як перевірити банкноту.

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1. Спочатку потрібно перевірити гривню на дотик.

"Ви відчуєте банкнотний папір, який тактильно відрізняється від звичайного паперу, а також – рельєфність зображень з лицьового боку", – зазначають у Financial Literacy Ukraine.

2. Далі потрібно подивитися на банкноту проти світла і переглянути такі елементи:

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водяні знаки (під час розглядання банкноти проти світла стає видимим портрет Лесі Українки та графічний знак гривні);

мікротекст стрічки (на захисній стрічці видно напис "200 ГРН", малий Державний герб України та підкреслене позначення номіналу "200");

наскрізний елемент (суміщене зображення). Під час розглядання проти світла всі елементи цифрового позначення 200 збігаються, доповнюють один одного. Цифрове позначення має бути без розривів та зсувів.

3. Змініть кут нахилу банкноти. Коли ви це зробите, номінал банкноти в лівому нижньому куті, який надруковано оптично-змінною фарбою, змінить колір з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

У магазинах, аптеках тощо можуть не прийняти банкноту, яка має ознаки підробки. А тому якщо ви сумніваєтесь у справжності гривень, можна звернутися до будь-якого банку. Він надішле ці гроші на дослідження до Національного банку.

Дослідження проводять безоплатно.

"Якщо банкноти справжні, то суму грошових знаків, які були визнані справжніми, вам компенсують. Якщо банкноти визнані підробленими, то вони вилучаються з обігу без відшкодування їхньої вартості та передаються правоохоронним органам для проведення відповідного розслідування", – йдеться у повідомленні.

Як розраховуватись, щоб не стати жертвою шахраїв

Раніше ми розповідали, що аби убезпечити реквізити картки від сторонніх очей, розраховуватись можна смартфоном. Наприклад, у магазинах можна сплатити за товари за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Фахівці пояснюють, що такий метод безпечніший, оскільки для здійснення оплати з Apple Pay необхідне підтвердження Face ID (спосіб автентифікації через розпізнавання обличчя), Touch ID (спосіб автентифікації через відбиток пальця) або пароля.

Читайте у нашому матеріалі, як під'єднатися до Google Pay чи Apple Pay.

Ми також писали про те, що ПриватБанк попередив клієнтів про нову шахрайську схему, та що буде з депозитами українців під час війни.