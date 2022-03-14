Як працює ПриватБанк у Києві – графік відділень

Які відділення ПриватБанку в Києві працюють / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Через війну з Росією український бізнес змушений змінювати режим роботи, а подекуди і припиняти надавати послуги. З початку повномасштабної війни українські банки не зупинили роботу повністю, і час від часу публікують інформацію про ті відділення, які можуть працювати з огляду на безпекову ситуацію.
У пресслужбі ПриватБанку повідомляють, що 14 березня у Києві працюють 11 відділень.
У столиці 14 березня з 10:00 до 13:00 працюють відділення за такими адресами:
- вул. Срiбнокiльська, 24;
- ш. Харкiвське, 56;
- вул. Велика Василькiвська, 43/16;
- вул. Євгена Сверстюка, 19;
- вул. Ковпака, 29;
- вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3;
- просп. Володимира Маяковського, 26;
- вул. Маршала Тимошенка, 29;
- вул. Гната Юри, 7д;
- просп. Перемоги, 27а;
- вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36.
Крім того, по Україні сьогодні відкриті:
- 811 відділень;
- 5 562 банкоматів з готівкою;
- 9 695 терміналів самообслуговування;
- 88 407 POS-терміналів на касах;
Перевірити, які відділення працюють у конкретний день та час можна за посиланням.
Допомога Збройним силам України
Клієнти ПриватБанку з 24 лютого переказали понад 2 млрд грн на рахунки Національного банку України. Ці кошти спрямовані на потреби ЗСУ та Мінсоцполітики для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій.
У пресслужбі пояснили, що аби зробити свій внесок, потрібен такий алгоритм:
- Приват24 – "Добро" – "Підтримка ЗСУ";
- виберіть рахунок: "Гуманітарна допомога українцям" або "Допомога ЗСУ";
- у переліку карток виберіть картку або рахунок Бонус+. Переказати кошти ви можете і з картки "єПідтримка".
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