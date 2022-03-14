Как работает ПриватБанк в Киеве – график отделений

Какие отделения ПриватБанка в Киеве работают / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за войны с Россией украинский бизнес вынужден изменять режим работы, а иногда и прекращать предоставлять услуги. С начала полномасштабной войны украинские банки не остановили работу полностью, и время от времени публикуют информацию о тех отделениях, которые могут работать с учетом ситуации безопасности.

В пресс-службе ПриватБанка сообщают, что 14 марта в Киеве работает 11 отделений.

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В столице 14 марта с 10:00 до 13:00 работают отделения по следующим адресам:

ул. Срибнокильская, 24;

ш. Харьковское, 56;

ул. Большая Васильковская, 43/16;

ул. Евгения Сверстюка, 19;

ул. Колпака, 29;

ул. Митрополита Василия Липковского, 3;

просп. Владимира Маяковского, 26;

ул. Маршала Тимошенко, 29;

ул. Гната Юры, 7д;

просп. Победы, 27а;

ул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36.

Кроме того, по Украине сегодня открыты:

811 отделений;

5 562 банкоматов с наличными;

9695 терминалов самообслуживания;

88 407 POS-терминалов на кассах;

Проверить, какие отделения работают в конкретный день и время можна по ссылке.

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Помощь Вооруженным силам Украины

Клиенты ПриватБанка с 24 февраля перевели свыше 2 млрд грн на счета Национального банка. Эти средства направлены на нужды ВСУ и Минсоцполитики для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военных действий.

В пресс-службе объяснили, чтобы внести свой вклад, необходим такой алгоритм:

Приват24 – "Добро" – "Поддержка ВСУ";

выберите счет: "Гуманитарная помощь украинцам" или "Помощь ВСУ";

в списке карт выберите карту или счет Бонус+. Перевести средства вы можете и с карты "поддержка".

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