Як відкрити ФОП у "Дії" – покрокова інструкція

На період карантину можна вести свою діяльність і облік доходів без реєстрації книги обліку / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Дії" можна за 10 хвилин і абсолютно безкоштовно подати заяву на реєстрацію ФОП. Там же можна обрати спрощену систему оподаткування. Реєстрація відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

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Про це повідомляють на офіційному сайті.

Як зареєструвати ФОП?

В першу чергу потрібен електронний підпис (кваліфікований електронний підпис). З його допомогою потрібно авторизуватись/зареєструватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Далі потрібно заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Пізніше її буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

/ Фото: скріншот Наступний крок – вибір системи оподаткування (загальна чи спрощена). Відповідні позначки потрібно проставити в заяві про державну реєстрацію. Вона автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації або провадження господарської діяльності.

/ Фото: скріншот Статус надісланої заяви можна буде пізніше перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію українця як ФОП з’явиться в кабінеті та на електронній пошті. А потім запис з’явиться в Єдиному державному реєстрі. Далі, протягом двох робочих днів можна отримати виписку з реєстру в кабінеті громадянина або у ЄДР за кодом доступу (він надійде на пошту). Виписка має юридичну силу — її можна роздрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом.

Як вести облік доходів?

Наступні кроки вже залежать від обраної системи оподаткування. Наприклад, при спрощеній системі не потрібно у податковій реєструвати Книгу обліку доходів. Слідкувати за доходами підприємства можна у будь-якій зручній для вас формі.

А при загальній системі оподаткування, після реєстрації ФОП, потрібно зареєструвати Книгу обліку доходів у податковій службі. Облік можна вести на папері або в електронній формі.

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У той же час, на період карантину можна вести свою діяльність і облік доходів без реєстрації книги обліку. Проте, протягом трьох місяців з дня припинення карантину ви обов'язково маєте подати до Центру обліку платників за місцем реєстрації або за місцем реєстрації заповнену книгу обліку, яка включає доходи, здійснені протягом карантину.

ФОПи на карантині

Через поступовий перехід країни в "червону зону", малий та середній бізнес в Україні може знову опинитись під сильним ударом.

Однак, за словами нашого експерта економіста Володимира Дубровського, цього разу ФОПи постраждають не так сильно, як під час минулої хвили.

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Найкращою допомогою від держави, на думку Дубровського, буде звільнення ФОПів від сплати податків та компенсування орендної плати.

Раніше "Сьогодні" писали, що майже третині ФОПів в Україні не вдалося відновити свій докарантинний рівень доходів.

А також писали, що по підприємцях можуть вдарити зависокі ціни на природний газ.