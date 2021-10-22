Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Українські ФОП отримують повідомлення від податкової серед ночі. Що відбувається?

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 17:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські підприємці стали отримувати повідомлення про "заборгованості" за листопад і грудень наперед
ФОП стали приходити повідомлення про неіснуючий борг
ФОП стали приходити повідомлення про неіснуючий борг / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні фізичним обличчям-підприємцям вже у жовтні почали приходити повідомлення про виникнення податкового боргу за листопад і грудень 2021 року.

Про це пише "OBOZREVATEL", посилаючись на слова підприємців та Державну податкову службу.

Реклама

На думку підприємців, за допомогою такого "авансу" намагаються залатати дірки в бюджеті, тож повідомлення ігнорують.

За словами підприємиці Антоніни, повідомлення про виникнення боргу надійшло їй о 3.40 ночі в електронний кабінет.

"З податку виникло зобов'язання 2400,00 грн. Чекаємо сплати", – йшлось в ньому.

Реклама

Потім з’ясувалося, що Податкова служба нарахувала Єдиний податок наперед і вказує цю суму як "Податковий борг".

Для сплати цього податку є час протягом листопаду та грудня, однак ФОПів намагаються змусити сплатити його вже зараз.

"Не випадково вони вибирають ФОПів 2 групи, тому що переважно це люди, які надають послуги населенню і не працюють з юридичними особами, які могли б їх проконсультувати", – каже жінка.

У Державній податковій службі підтвердили, що повідомлення дійсно надходять завчасно, але чому це відбувається пояснити не змогли.

Реклама

Також зазначили, що платити можно пізніше і боргу немає, а ті, хто вже заплатив, можуть платить меньше надалі.

ФОПи на карантині

У зв’язку із поступовим переходом країни в "червону зону", малий та середній бізнес в Україні може знову опинитись під сильним ударом.

Однак, за словами нашого експерта економіста Володимира Дубровського, цього разу ФОПи постраждають не так сильно, як під час минулої хвили.

Кращою допомогою від держави, на думку Дубровського, буде звільнення ФОПів від сплати податків та компенсування орендної плати.

Раніше "Сьогодні" писали, що майже третині ФОПів в Україні не вдалося відновити свій докарантинний рівень доходів.

А також писали, що по підприємцям можуть вдарити зависокі ціни на природний газ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Цитата дня

Освіта допоможе вижити. Самоосвіта приведе вас до успіху.

Джим Рон, американський бізнес-тренер
Опитування
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
Опитування
Порийся в скарбничці
Десять "мінімалок" за 20 копійок!
Яку монету шукати?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти