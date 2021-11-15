"Ніби добряче скинули з фури": що клієнт "Нової пошти" отримав замість посилки (фото)

"Нова пошта" знищила посилку попри маркування / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, що компанія видаляє її скарги і ніяк не може вирішити ситуацію із вщент розбитою посилкою.

Про це жінка написала на особистій сторінці Facebook і прикріпила скріншоти попередніх публікацій.

Реклама

"Створюю вже третю публікацію -претензію, але її видаляють. Що ж, будемо публікувати доти, поки питання не буде вирішено", – написала клієнтка.

Що сталося?

За словами користувачки, вона відправила клієнту скляну каструлю, яка приїхала повністю розбитою, а у пункті видачі навіть не було бланків претензії.

"Каструля була обгорнута стрейчем і запакована в три коробки! На самій коробці була наклейка СКЛО. Я так розумію, її добряче скинули з фури, щоб клієнт отримав уламки скла", – йдеться у повідомленні.

Також жінка розповіла, що "Нова пошта" у всьому звинуватила її і заявила, що вона вислала битий товар.

"Я вже 10 років висилаю товар і жодного разу бо не було. Керівництво Килії не хоче брати відповідальність за побитий товар і всіляко ігнорує отримувача. Докладаю фото", – зазначає клієнтка.

Жінка просить, що отримувачу компенсували вартість розбитого товару у розмірі 280 грн.

Реклама

Що відповіли у Новій пошті"?

У компанії відреагували на останній пост обуреної відправниці та запропонували компенсацію.

"Валентино, ми бачимо всі Ваші публікації. Та відповідаємо на кожну з них.

Отримали відповідь від колег з профільного відділу, у якості компенсації пропонуємо Вам 3 промокоди на безкоштовну доставку. Напишіть, будь ласка, номер телефону на який ми можемо їх відправити", – написали співробітники.

Нова послуга "Нової пошти"

Національна компанія НАК "Нафтогаз" запустила нову послугу разом з поштовим оператором "Нова пошта".

Тепер українці зможуть заключити договір із "Нафтогазом" прямо у відділенні "Нової пошти".

Реклама

Для цього потрібно зібрати пакет документів (паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників) та прийти у відділення, а далі працівники допоможуть вам із оформленням.

"Сьогодні" також писали, що до кінця поточного року "Нова пошта" вводить знижку на відправлення поштоматами.

Та розповідали, як Укрпошта та "Нова пошта" працюватимуть у "червоній зоні".