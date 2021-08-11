До "Дії" приєднався ще один український банк: які послуги доступні

Паспорт в "Дії". Колаж: "Сьогодні"

До українського електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався "Ідея Банк" – тепер не потрібно буде брати з собою паспорт, якщо планували візит до банку.

Про це повідомляє прес-служба "Дїї" в Telegram.

Тепер клієнта банку співробітники зможуть ідентифікувати за паспортом в "Дії" – для цього потрібно взяти з собою тільки смартфон.

Вже доступні такі послуги:

приймання платежів;

видача коштів з POS-терміналу;

погашення кредитів;

здійснення перекладів.

Паспорт в додатку "Дія"

Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.

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Як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":

візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;

заповніть заяву і передайте його адміністратору;

після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця.

напишіть заяву.

сфотографуйтесь;

дайте відбитки вказівних пальців;

перевірте і підпишіть заяву.

Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.