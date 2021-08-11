К "Дії" присоединился еще один украинский банк: какие услуги доступны

Паспорт в "Дії". Коллаж: "Сегодня"
К украинскому электронному сервису госуслуг "Дія" присоединился "Идея Банк" – теперь не нужно будет брать с собой паспорт, если планировали визит в банк.
Об этом сообщает пресс-служба "Дїї" в Telegram.
Теперь клиента банка сотрудники смогут идентифицировать по паспорту в "Дії" – для этого нужно взять с собой только смартфон.
Уже доступны такие услуги:
- приемка платежей;
- выдача средств с POS-терминала;
- погашение кредитов;
- совершение переводов.
Паспорт в приложении "Дія"
Уже с 24 августа в Украине любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія". Несмотря на то, что паспорт-книжечку в приложение "Дія" добавить нельзя, его можно заменить на современную ID-карту.
Как это сделать в центре "Паспортный сервис":
- возьмите любой документ, который может подтверждать вашу личность;
- заполните заявление и передайте его администратору;
- после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку.
- напишите заявление.
- сфотографируйтесь;
- дайте отпечатки указательных пальцев;
- проверьте и подпишите заявление.
Далее вам выдают документы, которые понадобятся для получения ID-карты. Получаете ID за 20 или 10 рабочих дней в случае срочного оформления.
Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.
Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.