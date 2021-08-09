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Цифровой паспорт в "Дії": как получить ID-карту – инструкция

9 августа 2021 12:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для получения цифрового паспорта необходимо обратиться в ЦПАУ, подразделение Государственной миграционной службы или в центр "Паспортный сервис"

Процесс получения ID-паспорта недолгий. Коллаж: Сегодня"

Процесс получения ID-паспорта недолгий. Коллаж: Сегодня"

Уже с 24 августа в Украине любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія". Несмотря на то, что паспорт-книжечку в приложение "Дія" добавить нельзя, его можно заменить на современную ID-карту.

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Как говорится в ролике "Дія. Влог", процесс получения ID-карты не сложный.

Как получить ID-карту в центре "Паспортный сервис"

  • возьмите документ, который может подтверждать вашу личность: загранпаспорт, водительское удостоверение, аттестат, диплом о высшем образовании, свидетельство о браке, личную карточку работника (на выбор);
  • заполните заявление и передайте его администратору;
  • после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку.

После того, как сотрудник паспортного сервиса перенесла все паспортные данные, а вы их проверили, необходимо сформировать заявление.

Далее необходимо:

  • сфотографироваться;
  • дать отпечатки указательных пальцев;
  • проверить и подписать заявление.
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Этот процесс занимает всего 5-7 минут.

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Далее вам выдают документы, которые понадобятся для получения ID-карты. Получаете ID за 20 или 10 рабочих дней в случае срочного оформления.

Переход Украины в режим paperless

С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

  • любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";
  • цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;
  • у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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